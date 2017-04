La actriz Lola Herrera vuelve al cine en 'Pasaje al amanecer'

El guionista Andreu Castro debuta en la dirección con Pasaje al amanecer, una película sobre el drama familiar de un joven fotógrafo que decide ir al centro de la noticia en la guerra de Irak, con Nicolás Coronado y Lola Herrera, en un papel "hecho a medida" para el regreso de la actriz a la gran pantalla.

"No he hecho casi cine, he estado en el teatro siempre. El cine tampoco me llamaba mucho la atención. Desde que empecé en la profesión me parecía muy raro lo de contar una historia y hacerla a trocitos", explica la veterana actriz.

A pesar de que "siempre ha estado en el escenario y lo sigue estando", Herrera (Valladolid, 1935) vuelve al cine con Pasaje al amanecer, que se estrenará el 5 de mayo. "Andreu llegó con el guión y me dijo, 'Te he escrito este papel'. Y es la primera vez que me escriben un papel. Me pareció tan maravilloso y la historia en sí, que dije que sí sin dudarlo", comenta la actriz, que comparte cartel con Elvira Mínguez, Ruth Díaz, Andrea Duro, Carlos Francino, Pol Monen y Antonio Valero.