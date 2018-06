Vuelta a los 80 en la plaza de Las Palomas

La Plaza de Toros de Algeciras acogió ayer uno de los conciertos del año, el 80 Star Fest, cinco horas de música de la época para no dejar de bailar. Esta es la segunda edición y por el escenario pasaron artistas de la talla de Alejo Estivel, de Tequila; Nacho García Vega de Nacha Pop; OBK, Carlos Segarra, de Los Rebeldes; Miguel Costas, ex de Siniestro Total (en la fotografía), Un Pingüino en mi Ascensor, Tenesse, La Banda del Capitán Inhumano y Dr. Livingstone, Supongo. El concierto fue presentado por Antonio Albella, ex de Locomía, quién también realizó una sesión como DJ al finalizar las actuaciones. Los músicos repasaron las canciones que han sobrevivido al pasar de los años para animar a cerca de dos mil espectadores que fueron accediendo al coso taurino durante la tarde-noche.