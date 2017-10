Vuelta al origen

La ficha 'MARVEL HÉROES, 83. EL PODEROSO THOR DE DeFALCO Y FRENZ, 1' Tom DeFalco, Ron Frenz.Panini. 704 páginas. 42 euros.

Qué ganas tenía de que se recuperase el Thor de Tom DeFalco y Ron Frenz. Lo leí hace mil años (bueno, digamos veinte o veinticinco), y aunque no he vuelto a él desde entonces guardo un estupendo recuerdo. Los autores se enfrentaron con el complicadísimo reto de continuar las aventuras de Thor después de una etapa tan crucial para el personaje como la de Walter Simonson, que compite con la de Stan Lee y Jack Kirby en lo más alto de la lista de los mejores tebeos del superhéroe. Y firmaron un trabajo excitante. Fieles a la filosofía que habían desarrollado en The Amazing Spider-Man, donde recuperaron el sabor de los episodios clásicos de Lee y Steve Dikto, DeFalco y Frenz retrocedieron en el tiempo hasta los años sesenta y se trajeron parte de la esencia de Lee y Kirby, en un ejercicio de estilo que recuerda poderosamente aquellos inicios. Citando la introducción de Julián M. Clemente: "Los veteranos saludaron con alborozo el revival, mientras que los más jóvenes se sorprendieron por la fuerza y el entusiasmo que adquirieron las aventuras del Dios del Trueno, sin que fueran conscientes de que se trataba de un tributo a los viejos tiempos. La inmersión de Frenz en el trabajo original de Kirby se volvió cada vez más acusada, con frecuentes homenajes a poses, escenas o viñetas concretas. (…) El entintado pulcro y limpio de Brett Breeding emulaba al de Joe Sinnot, el que había sido el mejor entintado de Kirby, y a partir de una ocasión tan especial como The Mighty Thor 400, fue el propio Sinnott quien se subió al tren, aumentando aún más si cabe la reivindicación clasicista".

Ésta es una etapa larga, de modo que su reedición está prevista en tres gruesos tomos de la colección Marvel Héroes. El primero de ellos ya está en librerías, y reúne los números 383 a 408 de The Mighty Thor (1987-89), más The Mighty Thor Annual 14 (1989). Contiene también los episodios del serial Relatos de Asgard publicados entre el número 400 y 409, alguno de ellos con dibujos de Charles Vess y Mike Mignola, así como diversos extras.