'Villa Palas', reflexiones ilustradas

"Es un libro interactivo y terapéutico". Es la carta de presentación de Villa Palas, la nueva experiencia literaria del escritor y exalcalde de Algeciras, Juan Antonio Palacios, que en esta ocasión publica una obra totalmente original de la mano del colaborador de Europa Sur, el dibujante Carlos Villanueva. La puesta de labor de este libro será este jueves, 4 de mayo, a las 19:30 en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras.

El libro no es de Palacios o de Villanueva, es una obra en la que ambos han aportado el 100% y no fue antes el huevo o la gallina, porque ni las letras de Palacios son producto de las viñetas de Villanueva ni viceversa. En el libro hay 300 tuits, que es el nombre que reciben las publicaciones -en 140 caracteres- de la red social Twitter y 307 dibujos.

En cada viñeta hay un cuento, una historia, pero también hay una llamada a la rebeldía"En este trabajo somos dos currantes de la literatura y el humor gráfico"

Villa Palases una especie de "teatrillo literario" donde hacen uso del lenguaje de Twitter construyendo historias en 140 caracteres. El primer enigma está en el propio nombre pero echando mano de ingenio no hace falta rebuscar, el título son los apellidos de los autores acortados.

"En cada viñeta hay un cuento, una historia, pero también hay una llamada a la rebeldía", explica el dibujante, que pide al público que cuando vea una viñeta que la mire "abiertamente", invitando a que la distorsionen, que la miren del revés.

Villanuevas y Palacios tienen cierta "simbiosis" creativa. Son muchos años de amistad entre ambos y el dibujante ya había participado con ilustraciones en los últimos libros del escritor. En esta ocasión además se suma la editorial Imagenta, que ha alumbrado este trabajo original en el que Pedro Delgado es el prologuista, donde tilda a los autores de "hidalgos y escuderos".

El dibujante lleva ligado a Europa Sur desde el 11 de mayo de 1990 y llegó incluso a realizar dos viñetas diarias. Su capacidad para crear opinión y hacer reflexionar a través de viñetas está más que avalada. "La inspiración no es una cosa que se compre en El Corte Inglés", por eso reconoce Villanueva que siempre lleva una pequeña libreta en la que apunta ideas, lo que ha sido fundamental en este año y medio de trabajo en Villa Palas.

El libro está dividido en cinco partes: pensar, interesar, dudar, intuir e imaginar. Con cada tuit que aporta Palacios no sólo hay pensamientos, también conceptos y emociones, combinados con las imágenes. Los autores huyen del pensamiento único. "Este trabajo se afronta desde la ilusión y la humildad, intentamos comprimir y expresar el mundo de manera sensible y mágica", señala el escritor.

En este libro Villanueva recuerda que no pretenden dar lecciones a nadie: "Exponemos pensamientos de dos currantes". Y es en esa misma línea se expresa Palacios sosteniendo que "somos dos currantes de la literatura y el humor gráfico". Con Villa Palas quieren rendir un tributo a la gente que es capaz de escuchar a los demás, a los que todavía son capaces de indignarse y no se resignan, y además a todos aquellos "que son capaces de creer en un mundo mejor".

Palacios, sobre sus reflexiones, rehuye de la temática local, entre otras cosas por su afiliación política (PSOE). Asegura el escritor que "creo que te empobrece el discurso y porque la gente no entiende la crítica saludable". Por eso no habrá tuits con referencias locales. Villanueva, al respecto, considera que por encima de la política está el sentido común. "Nos estamos acostumbrando a que todo sea fumable y hay cosas que no se pueden tolerar, nos están intentando hacer ver que esto es lo normal", expone el dibujante. Villanueva señala que muchos de los temas que dieron luz a sus viñetas antiguas aún siguen vigentes. "Las portadas más célebres de cosas que van a pasar en la comarca no prescriben", sentencia el dibujante: "En la política no puede haber frescura".

El colaborador de este diario reconoce que su primera censora es su mujer, "si ella no entiende el dibujo no sale". Las ilustraciones que aparecen en Villa Palas son inéditas, muchas nuevas y otras adaptadas. No descartan un segundo libro, también depende de la repercusión que tenga esta primera entrega, que además coincide con la Feria del Libro de Algeciras dedicada al colectivo UFCA, al que los dos autores se sienten muy unidos.

Este matrimonio de palabras e imágenes tampoco se queda aquí. Las páginas tienen espacios en blanco donde cualquier persona puede añadir sugerencias y si lo desea mandárselas a los autores, creando así un nueva sinergia entre el autor y el receptor.