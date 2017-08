Vanesa Martín y 'Munay' o una flecha al corazón de Las Palomas

Tras registrar tres llenos seguidos en el Gran Teatro Falla hace apenas dos meses y conquistar El Puerto de Santa María el pasado fin de semana, Vanesa Martín sube hoy (20:00) a las tablas de la Plaza de Toros Las Palomas.

El nombre de su último trabajo discográfico, Munay, es una palabra de origen indio que significa el amor con voluntad y propósito inmaterial. Esto es lo que la malagueña pretende mostrar en el escenario de Las Palomas.

Martín ha compuesto este nuevo disco, en el que ha renunciado a ritmos más agitados como los de sus canciones antiguas Hoy camino o Rienda suelta para centrarse en un punto fuerte como cantautora: la temática nostálgica y emocional, centrada a veces en relaciones tortuosas, quizás de más.

Desde el otoño, bucólica estación en la que se publicó este Munay, las radioformulas españolas no han dejado de emitir eso de "y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana..." o aquello de "no supimos cómo hacerlo vida mía, hicimos del invierno una costumbre..."

Y es que esta mujer sabe perfectamente cómo crear, una tras otra, melodías que se pegan mejor que el alquitrán fresco. Precisamente por eso Martín, clave del éxito en mano y sin soltar su guitarra, se ha convertido en un auténtico ídolo de masas.

Sus viajes a ritmo vertiginoso por toda la geografía española la llevan hoy a Algeciras, donde será la culpable de un espectáculo que promete dar rienda suelta a las pasiones que probablemente sueñen con dejar ropa desordenada por toda la habitación.

El de esta noche será un concierto en el que a buen seguro Vanesa Martín no renunciará a rescatar muchos los éxitos que la han aupado hasta el trono de cantautora deluxe -que triunfa con sus propias creaciones- como son Arráncame, La piel, Si pasa o no o Aún no te has ido, además de los mencionados. Aunque es de esperar que sus nuevas canciones como Complicidad, Te has perdido quién soy, Inmunes o Que se entere Madrid, gocen del protagonismo de los momentos claves del directo, y haga al respetable genuflexionarse ante el poderío de la malagueña sobre las tablas.

La gira Munay seguirá rumbo a Cabra, donde acturá mañana. A partir de ahí, la malagueña visitará Gandía, el miércoles 9; Huelva, el 11 de agosto; Herrera del Duque, el 12 de agosto; o Sant Feliu de Guixols, el 18.