Superman en el País de las Maravillas

Se considera a Superman el primer superhéroe tras su primera aparición en Action Comics nº 1 (1938). En esta ocasión traemos al único personaje que logró hacerle sombra en popularidad y ventas: el Capitán Marvel, creado por C. C. Beck y Bill Parker en 1939 en Whiz Comics nº 2, publicado por Fawcett.

El Capitán Marvel puede volar y posee fuerza y resistencia sobrehumanas. Sin embargo, no está tan inspirado en el kryptoniano como se suele pensar: Superman representa a la ciencia (ciencia ficción, pero ciencia al fin y al cabo); mientras que el Capitán Marvel representa a la magia y el nonsense, al más puro estilo de Alicia en el País de las Maravillas.

Billy Batson era un niño huérfano que vivía en la calle. Un día, un mago llamado Shazam le concedió a Billy poderes mágicos para que velase por la paz mundial bajo la identidad del Capitán Marvel. Si Billy grita "¡Shazam!", cae un trueno y lo convierte en un superhéroe que posee la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, siendo la palabra Shazam un acrónimo formado por las iniciales de todos estos personajes.

La Familia Marvel llegó a ser más numerosa que la de Superman, con Mary Marvel, Tío Marvel, los Tenientes Marvel, el Capitán Marvel Jr y Hoppy, el Conejo Marvel, y eso sin contar que su mejor amigo es un tigre parlante. El personaje, a mediados de los cuarenta, vendía más cómics que Superman y fue el primer superhéroe adaptado al cine, en una serie de doce cortometrajes titulada The Adventures of Captain Marvel.

El Capitán Marvel usará el poder de Shazam para enfrentarse a enemigos como el Doctor Sivana (un científico loco y malvado), Mr Mind (un gusano que controla mentalmente), los animales de la Monstruosa Sociedad del Mal y Black Adam (antecesor del Capitán Marvel y poseedor de los mismos poderes, pero donados por dioses egipcios).

Entre los fans de la Familia Marvel estaba Elvis Presley, que descubrió al Capitán Marvel entre 1950 y 1952. La colección de Elvis de cómics del Capitán Marvel todavía se conserva en Graceland, mansión de Elvis en Memphis.

En 1954, buscando un corte de pelo que destacase, Elvis decidió peinarse como un miembro de la Familia, el Capitán Marvel Jr, con mechón, y patillas que él luego dejó crecer aún más.

El logotipo de la TCB, el grupo de músicos que acompañó a Elvis Presley desde agosto de 1969 hasta su fallecimiento en 1977, contiene la insignia del rayo de la Familia Marvel.

Ya entrados en los 70, con el cantante en plena etapa de Las Vegas, siguió inspirándose en el héroe con una media capa similar a la usada por los Marvel.

En 1941, DC Comics, editora de Superman, demandó a Fawcett. La decisión judicial favoreció a Fawcett, pero DC apeló y un año después, otro juez determinó que el copyright de DC era válido pero no estaba claro que el Capitán Marvel lo infringiese, lo que reabría el caso. Fawcett sabía que perdería un nuevo juicio contra DC, así que decidieron indemnizar y prometieron no volver a publicar el personaje desde principios de 1954.

En la editorial Marvel Comics se dan cuenta de que la marca Captain Marvel está en desuso, y deciden hacerse con ella y crear un nuevo personaje. En 1967, Stan Lee y Gene Colan crean al Capitán Mar-Vell (Marvel Super-Heroes nº 12), que pasaría a la serie Captain Marvel en mayo de 1968. Para mantener la marca registrada, Marvel ha de publicar una cabecera de Captain Marvel cada cierto tiempo.

Cuando DC Comics compra la licencia de publicación a Fawcett y hace una serie del personaje, en 1973, no queda más remedio que cambiar el nombre de la cabecera por Shazam. Sin embargo, se puede llamar Capitán Marvel dentro del cómic. La serie se cancela en 1978 y el Capitán Marvel recala en las páginas de World's Finnest y Adventure Comics.

En 1985, el personaje se integra en el Universo DC y en 1987 se relanza en la miniserie Shazam: The new beginning y se incluye en la Liga de la Justicia Internacional. En 1991, DC decide olvidarse de licencias y compra el personaje a Fawcett, y en 1994 hace una nueva revisión de su origen en The Power of Shazam, cómic de Jerry Ordway cuyo éxito es antesala de la serie regular Power of Shazam que se mantuvo abierta entre 1995 y 1999.

