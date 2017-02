"En Sevilla pasé 30 años pero mi raíz está en la comarca"

Manuel Fernández, más conocido como Manolo Solo, está radiante a la par que desbordado. Hace apenas unos días recogió el premio Goya al mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, película dirigida por Raúl Arévalo. Este actor incombustible y apasionado de la música vive en Madrid pero sus orígenes están muy al sur. Su familia era de Ceuta y sus padres maestros en Los Barrios. Nació en la Cruz Roja en Algeciras, frente al mar.

Vivió en Los Barrios hasta los seis años y luego se trasladó a Sevilla. Tiene familia en Algeciras, La Línea y Ceuta. Ha tenido mucho contacto con el Campo de Gibraltar porque al pasar los años su madre se compró una casa primero por Getares y luego la cambió por otra cerca de El Rinconcillo. Reconoce que todos los años viene: "Una semana en verano normalmente la paso en Algeciras".

-Usted tenía el apoyo de sus compañeros. ¿Faltaba el de los académicos?

-La verdad es que el reconocimiento de los compañeros lo he tenido otros años (Premio Unión de Actores 2015 y 2016) y alguno más de los escritores cinematográficos andaluces. Estuve el año pasado nominado al Goya por la película B pero no me lo llevé y éste sí y estoy contentísimo.

-La voz de su personaje en Tarde para la ira ha sido bastante comentada ¿Cree que un pellizco del premio se debe a ello?

-Creo que el pellizco fuerte sí. No era una pretensión hacer una voz rara para que fuera muy efectista y me dieran un premio, al revés, el problema es que no conseguía la manera de afrontar este personaje con cierta credibilidad para mí mismo, me costaba. Se me ocurrió la voz y se lo propuse al director, que me había dado libertad total. Y me arrepentí en seguida tras ofrecérselo porque pensé que igual no podría mantenerla durante mucho tiempo, podía cargar la voz y tenía miedo de que fuera demasiada caricatura, pero al final Arévalo me convenció.

-No sé si ha llegado a considerarse "actor de moda" al estar entre algunos de los grandes títulos actuales del cine español.

-No en todas las más importantes, pero sí que es verdad que en los últimos años he tenido la suerte de estar en películas que han tenido cierta repercusión... Por ejemplo en La Herida, una película alternativa que ganó varios Goya. También estuve en La Isla mínima y con B el año pasado.

-¿Se siente en un momento de plenitud profesional?

-Me da miedo decir que sí, no soy supersticioso, pero me da miedo que se rompa, pero algo sí.

-¿Dónde es más feliz, encima de un escenario o delante de una cámara?

-Me gustan los dos sitios, en los dos soy feliz si la historia es buena. En el cine está claro que el que manda es el director y en el teatro el director manda en los ensayos y luego cuando actúas llevas el peso tú y eso engancha mucho. En el cine se da más el contar un personaje en varios momentos y eso también me gusta.

-Qué va a hacer con el Goya. ¿Tiene pensado dónde colocarlo?

-(Reconoce estar mirándolo mientras contesta al otro lado del teléfono) Está colocado en la estantería de películas, en la parte de cine extranjero, porque la balda de cine español está demasiado bajita. Pero no sé más adelante qué haré, igual lo llevo al baño. Tengo una casa pequeña y muy cargada de cosas y quizás lo llevo a un sitio más despejado.

-Después de tantas felicitaciones, tensión y la gala, no sé si le apetece tomar un poco de calma o el trabajo sigue a un ritmo vertiginoso.

-Sigue un poco en la cuestión de la atención a los medios, algo a lo que tampoco estoy muy acostumbrado y que es una cosa bastante continua. Y se hace lo que se puede, es lo que toca y estoy encantado.

-El Goya ha sido celebrado bastante en el Campo de Gibraltar. ¿Esperaba tanta expectación?

-Estoy superado, un poco sobrepasado por la alegría de la gente en general, tanto de mis paisanos de Algeciras como de mis amigos en Sevilla y en Madrid. No me esperaba tanto, todavía no he conseguido constestar a todos los mensajes de móvil ni de emails, no me atrevo, me da ansiedad meterme en Facebook. Mucha gente me ha mandado vídeos con el momento en el que me daban el premio celebrándolo en casa. Se extiende incluso caminando por la calle en Madrid, noto que la gente me mira y me sonrie o cuando no directamente me aborda o me dice desde lejos "enhorabuena". Noto que la gente se alegra de lo bueno que me ha pasado.-Sus inicios en la interpretación fueron en Sevilla.

-Estudié en el Instituto del Teatro, del que han surgido bastantes actores andaluces como Félix Gomez, Antonio Dechent, Belén López. Empecé trabajando sobre todo en el teatro. No llegué a terminar los estudios, me quedé en segundo. Sí terminé la carrera de Ciencias de la Educación a la que nunca luego me he dedicado. Dí muchísimas clases de interpretación y dramaturgia.

-Hay quien dice que los actores nacen, no se hacen.

-Es un poco las dos cosas, he aprendido muchísimo trabajando. Luego he seguido haciendo cursos con maestros, alargando mi formación. He hecho muchos cursos y de cada uno he sacado lo que me interesaba y a partir de ahí he hecho mi propia metodología.

-"Solo" es un alias que creó. ¿Ya es irreversible quitárselo?

-Ya no le doy vueltas. Solo me lo puse con 15 ó 16 años, cuando quería ser rockero y estrella del rock y Manuel Fernández me parecía muy poca cosa. Era huérfano de padre, murió cuando era muy pequeño y era adolescente, el rock, la rebeldía propia, llevar la soledad por bandera. Se me quedó como nombre artístico en mi carrera musical, que empezó antes que la de actor. Y ahí se quedó, me da cosa porque parece un poco infantil, pero bueno creo que ya me voy a tener que aguantar. Creo que ya es demasiado llamar la atención y darse importancia, ya te aguantas con el nombre que te has puesto.

-¿La música también forma parte destacada de su vida?

-Siempre ha formado, salvo algún respiro o descanso, siempre ha estado. Cuando era más joven tenía más importancia y le dedicaba mucho más tiempo y energía y ahora es más un hobby que está ahí, que me da mucho, me carga las pilas y me gusta mucho tocar con gente. Simplemente es por diversión.

-Volviendo a sus orígenes. ¿Ha trabajado en el Campo de Gibraltar?

-He actuado en Algeciras en el Teatro Florida y en el Juan Luis Galiado en San Roque. En Algeciras estuve hace bastantes años con un espectáculo en el que tocaba en directo, no estaba de actor. Y en San Roque actué en 2013 con Víctor Clavijo en la obra Oddi, que era una comedia.

-Y, además de con Clavijo, ha llegado a trabajar con más intérpretes o cineastas de la tierra?

-Esta semana conocí a Ángel Gómez y me cayó genial, a Alexis Morante lo conocí con motivo de los Goya y me pareció un tío interesante y a seguir. Estos dos creo que van a dar que hablar. Con la actriz linense Consuelo Trujillo trabajé, fuimos hermanos en una tv movie que se llama Mar de plástico.

-¿Y le gustaría trabajar con alguno?

-Con Alexis Morante sí que no he trabajado pero me gustaría, estoy abierto a que me llame.

-¿Compartió protagonismo con Morante en la gala de los Goya por aquello de la patria?

-Claro, éramos los algecireños.

-Y ya que va la cosa de los orígenes. ¿Le veremos pronto por la comarca?

-Voy a ir relativamente cerca, no a la comarca pero sí a la provincia. Estaré el 18 de febrero en San Fernando con una obra de teatro que se llama El Rey, satírica y bastante divertida que gira sobre el El Rey Juan Carlos. Voy con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Por si alguien se quiere apuntar.

-¿Conserva recuerdos de su niñez en Los Barrios o Algeciras?

-Tengo muchísimos, claro que si. De Los Barrios tengo muchos recuerdos del pueblo, de la iglesia, del colegio, de la escuela hogar, de los pisos de los maestros, esos bloques blancos. Y de Algeciras muchísimos. He jugado mucho en la Plaza Alta de pequeño, mis primas vivían al lado, y del paseo marítimo, las playas...forman parte de mi infancia.

--Me ha dicho que normalmente viaja a Algeciras una semana al año. ¿Su madre vive por aquí?

-No, mi madre vive en Sevilla pero tiene una casa en Algeciras. Ella está jubilada y los veranos los pasa enteros desde junio a septiembre en Algeciras, e incluso en Semana Santa y otras fiestas viaja. Sobre todo en verano si no estoy trabajando demasiado me escapo.

--Entonces se puede decir que su familia sigue por aquí.

-Raíces tengo por la zona, mi abuelo paterno también era de Tarifa.

-Recuerda la última vez que estuvo por Algeciras. ¿Qué imagen se llevó?

-Algeciras va cambiando. Siempre me gusta ir al mercado y hacía tiempo que no iba a la plaza de abastos. Me volvió a atrapar el ambiente que hay entre los puestos, soy un enamorado de los mercados y de los puestos de pescado, y de la vida que hay dentro y lo bonito que es.

-¿Se puede decir entonces que se siente algecireño, barreño, campogibraltareño o ciudadano del mundo?

-No lo puedo decir así tan radicalmente, tengo un ligazón con Cádiz como provincia, con el Campo de Gibraltar por supuesto y con esa zona de Algeciras, Los Barrios y La Línea porque mis orígenes están ahí. Cuando me preguntan de dónde eres a veces digo sevillano y otras gaditano, indistintamente puedo decir una cosa o la otra, en Sevilla pasé 30 años. Pero mi raíz está ahí, en la comarca.