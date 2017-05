Schwarzenegger lanza un alegato ecologista con el documental 'Wonders of the sea'

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger presta su voz y repercusión mediática al documental Wonders of the sea 3D para concienciar a la gente de la necesidad de proteger el planeta y de no esperar a que otros den el primer paso. "Dejarle un mundo mejor a la próxima generación es nuestra responsabilidad, no pensar solo en nosotros, sino en la comunidad. Nosotros le decimos a la gente mira (el océano), disfrútalo, y luego querrás protegerlo", señala en el Festival de Cannes ante periodistas.

El intérprete de clásicos como Terminator produce también esa cinta codirigida por Jean-Jacques Mantello y Jean-Michel Cousteau, hijo del célebre oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau, que durante más de cinco décadas ha proseguido la labor de su padre en defensa de los mares. Su documental, en tres dimensiones, preciosista y con una calidad de la imagen hipnótica, que sumerge al espectador en aguas de Fiji o las Bahamas, busca distribuidores en el mercado del Festival de Cannes y pretende llegar al público con un enfoque educativo y no culpabilizador.

"Al movimiento ecologista le ha fallado la comunicación porque siempre habla de cambio climático. La gente no entiende qué significa y no tiene efecto", lamenta este actor que pide orientar el enfoque a las actuales muertes por polución, a los empleos que crea la economía verde y a la importancia de la independencia energética.

Schwarzenegger, de 69 años y que fue gobernador republicano, acudió a Cannes por primera vez en 1977 con Pumping Iron. Esa cinta llegó a convertirse en la Biblia de los culturistas y de esta espera que consiga el mismo impacto en materia ecologista. "Entonces no imaginaba que iba a hacer una película sobre medio ambiente, pero así es la vida. En aquellos días lo más importante era mi cuerpo y ahora, que soy mayor y más sabio, es la salud y fortaleza del planeta".