Sangre y plomo

La ficha 'El Castigador: Círculo de Sangre' VV.AA.ECC. 240 páginas. 23 euros.

Alumbrado por Gerry Conway y Ross Andru en 1974, en las páginas de The Amazing Spider-Man, Frank Castle, más conocido como el Castigador, es uno de los justicieros más violentos del universo Marvel. En sus inicios, asomó como secundario en distintas series y gozó de un par de episodios propios en las cabeceras Marvel Preview y Marvel Super Action, hasta que la editorial le concedió una miniserie de cinco episodios en 1986, escrita por Steve Grant y dibujada por Mike Zeck, con la ayuda de Mary Jo Duffy y Mike Vosgurg en su último número y el inestimable acabado de las cubiertas por parte de Phil Zimelman. Esta historieta, recopilada genéricamente con el título de Círculo de sangre, confirmó el enorme potencial del personaje, que acabaría estallando en multitud de series y one-shots en los años siguientes hasta convertirse en todo un emblema del tebeo de superhéroes de la segunda mitad de la década de los ochenta y la década de los noventa. Como recuerda Julián M. Clemente en su introducción: "Círculo de sangre conquistó a un público al que había cogido con la guardia baja. Frank Castle se enfrentaba con el infierno de las cárceles, con una auténtica guerra de bandas o con la corrupción institucionalizada. Nada de disfraces, ni de máscaras, ni de superpoderes".

Panini recupera al fin Círculo de sangre, en un grueso tomo de la colección 100% Marvel HC cargado de material extra. A la célebre miniserie homónima, se suma aquí la posterior novela gráfica Regreso a Gran Nada (1989), una especie de colofón de la primera historia firmado también por Grant y Zeck, más cerca de cien páginas finales que incluyen un largo epílogo de Grant, numerosos bocetos y originales a lápiz, los varios portafolios y pósteres del personaje dibujados por Zeck, sus apariciones (también debidas a Zeck) en las portadas de The Amazing Spider-Man, What If?, Marvel Tales y The Official Marvel Index to The Amazing Spider-Man y otras sorpresas que hacen de este tomo la edición definitiva de uno de los hitos principales de la bibliografía del antihéroe.