Salsa con sabor

La ficha 'TRÍO GARUM Galiana / Masana / León' Javier Galiana: piano. Joan Masana: contrabajo. David León: batería. Blue Asteroid Records; 2017.

Una cita de Carlos Edmundo de Ory -"No busquéis espina dorsal a la música"- abre el encarte del primer álbum del proyecto Garum. Un trío formado por el pianista gaditano Javier Galiana, el contrabajista barcelonés Joan Masana y el batería ceutí David León cuyas crónicas e influencias ejemplifican la lectura elástica y plural que el poeta y escritor gaditano modeló en su aforismo. Eso sí, el jazz y la improvisación han marcado en gran medida tanto sus distintas fases formativas como la interpretación que cada uno de ellos ha llevado a cabo y así queda constatado en numerosos registros discográficos, tanto propios y ajenos, entre los que destaca Tumbando a Monk.

El último de ellos toma el nombre de la salsa que popularizaron los antiguos romanos, creada a partir de la maceración de numerosos peces. Varios y jugosos son también los ingredientes que esgrime el trío en este álbum homónimo de presentación. Del aire latino de Guajira del Palmar a las adaptaciones de A Child is Born de Thad Jones y Alec Wilder, Dance Cadaverous de Wayne Shorter o el clásico Tea for Two pasando por las seis composiciones aportadas por Galiana, el trío afronta el reto desde una perspectiva meditada pero también fluida. Huyendo de efectismos y concentrándose en la médula de los temas, el piano de Galiana asume el protagonismo solista a través de un recorrido que mide atinadamente proporciones y volúmenes para desplegarse sin afectaciones, concentrado y emotivo.

La sólida labor de Masana y León no funciona al margen sino que se cohesiona con naturalidad a lo largo y ancho de una travesía que transmite serenidad y precisión. Un recorrido donde no faltan guiños a modelos como Bill Evans en Mariquita o a la música brasileña con Choro Da Cuota, reflejo también de otras culturas con las que nuestros protagonistas han alimentado sus respectivas personalidades.