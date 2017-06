El Rocking Festival del Casino Admiral recibe la potente voz de Cristina Ramos

El Rocking The Arena Music Festival calienta motores antes de iniciar su programa de espectáculos en la sala Arena del Casino Admiral de San Roque. Los primeros en salir al escenario de esta sala serán Crsitina Ramos, Jacver, Dj Richie Rich, La Banda del Pícaro, Bert Blacmont and The Bucks y Serendeep. Lo harán este viernes, 30 de junio en el que será el comienzo de un festival lleno de atractivos y que estará aderezado con la comida, la bebida y los regalos que dispondrá la organización.

Esta primera noche será solo un aperitivo del festival que se prolongará hasta el domingo 2 de julio. Para el sábado, la sala estará repleta de los fans y seguidores del grupo Les Castizos, cabeza de cartel junto a Juanjo Martín, cuyo repertorio acompañará al que ofrezcan The Layla Rose Band, Max Nata and The Wind Veletas, el dj Russel Soden y Gate4.

El festival vivirá su punto más álgido el domingo, noche de cierre que dejará un memorable recuerdo entre los amantes de BoneyM, que se presenta con un grupo renovado e incluye la participación de una de las integrantes originales, Maizie Williams, con las que la banda se hizo mundialmente famosa en el escenario musical.

Los interesados en acudir a cualquiera de los shows previstos pueden adquirir su entrada en la web oficial de Casino Admiral San Roque o en el télefono gratuito 900124777, donde recibirán información acerca de la programación y los precios.