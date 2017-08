Razones para bailar en la calle

La solución la pintaban calva: si la afluencia a los espectáculos de danza se reducía temporada tras temporada en toda España, y particularmente en Andalucía, a lo mejor se trataba de aquello tan lorquiano de sacar la danza a la calle. De aquello hace ya dieciséis años, en los que la batalla no ha hecho sino recrudecerse; por eso, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha mantenido vivo durante todo este tiempo su festival de danza Huellas, concebido para llevar espectáculos a paisajes urbanos dentro de su programa Cultura Abierta. El certamen nació con la complicidad del Ayuntamiento onubense de Aracena (complicidad que también se ha conservado durante estos tres lustros largos) y ha ido expandiéndose poco a poco por el territorio andaluz. Ahora, el próximo mes de septiembre, Huellas llegará por primera vez a Málaga: lo hará en la capital, con cuatro veladas a lo largo del mes y un total de ocho actuaciones (más una proyección cinematográfica), a celebrar en su totalidad en las inmediaciones de la sede de la UNIA en la ciudad (en el Edificio Mena, situado en la Plaza de la Legión Española), siempre al aire libre y con entrada gratuita a partir de las 21:30.

El cartel reúne algunas luminarias de la danza española contemporánea, con especial atención a los valores andaluces. Algunos de los espectáculos programados fueron especialmente creados para su representación en espacios urbanos y otros han sido debidamente readaptados, pero el menú transpira en todo caso unidad y claridad en sus intenciones. Abrirán fuego el día 6 el tinerfeño Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, con Vertebral; y la compañía sevillana de danza teatro El Punto! con El Olimpo no es aquí. El día siguiente llegará el turno del malagueño David Segura, Premio Lorca del Teatro Andaluz el año pasado, con la versión callejera de Ponte en sus zapatos, el espectáculo producido por Beyond Dance Company, que será interpretado para la ocasión por una formación de trío; así como de las sevillanas Hermanas Gestring y su Good Girl, también con un Lorca en su haber. El día 13 el público podrá disfrutar con Embodying what was hidden de La Phármaco, un solo que la malagueña Luz Arcas ha interpretado en diversos escenarios europeos, estadounidenses y latinoamericanos y que celebrará para la ocasión su estreno en España (por cierto: La Phármaco representará su aclamado Miserere, estrenado el pasado febrero en el Teatro Cervantes dentro del Festival de Teatro de Málaga, el 8 y 9 de septiembre en los Teatros del Canal de Madrid); y con otra propuesta igualmente muy recomendable, Eran casi las dos de la también tinerfeña Carmen Fumero. Por último, el protagonismo del día 14 recaerá en el bailaor malagueño afincado en Sevilla Gero Domínguez, que presentará al público su trabajo El afilaó; y de la bailarina y coreógrafa cordobesa María Cabeza de Vaca, una de las creadoras de la escena andaluza más interesantes de su generación, que servirá en bandeja los matices rítmicos, dramáticos y plásticos de sus Paisajes imperfectos.

Para el mismo 14 de septiembre, y a modo de remate del ciclo, Huellas propone una muestra de cine de danza con una proyección a cargo de Choreoscope, el festival internacional barcelonés consagrado al registro documental del movimiento en escena. La cuestión, de nuevo, será seguir bailando con la que está cayendo.