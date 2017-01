Quinta entrega de una saga basura

Underworld: GUERRAS DE SANGREl

Terror, fantástico, EEUU, 2016, 91 min. Dirección: Anna Foerster. Guión: Cory Goodman (Historia: Kyle Ward, Cory Goodman; Personajes: Kevin Grevioux, Len Wiseman, Danny McBride). Intérpretes: Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Bradley James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Alicia Vela-Bailey, James Faulkner, Oliver Stark, Peter Andersson, Daisy Head, Brian Caspe, Dan Bradford, David Bowles, Clementine Nicholson.

En 2003 Len Wiseman debutó como realizador con Underworld, una basura con tal éxito que 13 años y cinco títulos después tiene una legión de admiradores y sigue produciendo millones. Wiseman dirigió las dos primeras y produjo las otras tres, dirigidas por Patrick Tatopoulos (3ª), Mans Marlind y Bjorn Stein (4º) y Anna Foerster (esta 5ª entrega que ahora nos aflige). Así están las cosas. Las luchas entre vampiros y licántropos, con intervenciones humanas, se ha estirado como un chicle capaz de seguir haciendo pompas en taquilla por muy poco sabor que tenga y muy mascado que esté. Mi simpatía por las antiguas series B o Z (debo grandes tardes en cines de barrio a Amando de Ossorio, por ejemplo) radicaba en su modestia y falta de pretensiones. Esta otra basura de luxe irrita porque es cara y no tiene gracia.

Dirige la cosa una experta en efectos especiales y realizadora televisiva salida de la factoría Emmerich. Da igual que tras la cámara esté ella, Tatopoulos o Wiseman (que es en realidad quien manda siempre) porque esto no es cine sino un videojuego proyectado en pantalla grande. Sigue interpretando incansablemente a la protagonista Kate Beckinsale. Vista su escuálida filmografía, en la que apenas hay un par de títulos de interés, no es de extrañar que renueve entrega tras entrega porque entre una y otra lo que rueda -salvo la apreciable Amor y amistad- son otros churros como The Dissapointment Room, Absolutamente todo o Asylum. Gustará a los suyos, claro. Hasta las Campos tienen su público.