Quince años que caben en un libro

Cuando Alberto Cerezuela, responsable de la editorial almeriense Círculo Rojo, preguntó a su paisano el periodista Ángel Acién quién podría escribir un libro sobre el dúo musical Andy & Lucas, el presentador deportivo de Canal Sur no lo dudó: "Yo". Conocía a los cantantes gaditanos porque les había dirigido en algunos partidos benéficos de fútbol, así que asumió un reto que Andy & Lucas también aceptaron encantados para conformar un libro en el que tuvieran cabida los quince años de trayectoria musical de un dúo de éxito indudable que había surgido casi de la nada. Andy & Lucas. Camino a un sueño es el título de esta obra que persigue ser más una crónica que una biografía, en palabras de su autor, y que echa mano del periodístico género de la entrevista para dibujar un retrato artístico y humano de los dos cantantes.

Siete meses ha empleado Ángel Acién en reunir el material necesario para elaborar el libro. El principal, las conversaciones con los protagonistas, alrededor de 27 horas de grabación, más las notas de voz enviadas al grupo de wasap que crearon y que funcionaba incluso a horas intempestivas. La escucha de las canciones del dúo, todas, de la primera a la última, hizo que Ángel Acién confirmara lo que ya sabía: "Qué buenos son estos tíos, me dije cuando recordaba canciones o escuchaba algunas que no me sonaban tanto después de perderles un poco la pista".

Siete meses de trabajo y 27 horas de grabaciones están detrás del libro de Acién

Ángel Acién se propuso realizar más una crónica que una biografía, "porque así tendría cabida lo más interesante sin la obligación de tener que contar absolutamente todo", y trató de abordar todas las aristas vitales de dos cantantes que tuvieron que adaptarse al éxito desmesurado que desde sus jóvenes inicios, con la madurez aún por llegar, les llevó de gira por España y el extranjero con conciertos multitudinarios. Una experiencia para la que posiblemente no estaban preparados: "Andy llegó a escupir sangre durante una actuación en Miami, fue una etapa vertiginosa", dice Acién.

Pero el periodista almeriense no sólo se ha apoyado en los testimonios de los intérpretes. Ha preguntado a sus padres que cuentan la infancia de ambos y sus anhelos, ha dado la palabra a los fans de diversos puntos de España, ha destripado con los dos cada disco que han sacado al mercado y, finalmente, ha completado el libro con una selección fotográfica de enorme valor que da a la obra empaque visual. Agradece en este punto Ángel Acién la colaboración de Diario de Cádiz y el Grupo Joly, y llama entonces la atención sobre la importancia que Cádiz ha tenido y tiene en los dos artistas, cuya forma de ser no se entendería sin tener en cuenta sus raíces más profundas.

Espera Ángel Acién que su libro ayude a que Andy & Lucas, sin duda conocidos, sean ahora también "más reconocidos", y aboga por no preguntarse más quién es Andy y quién es Lucas, para pasar a preguntarse "quienes son" verdaderamente ambos artistas.