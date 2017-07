La que le entraría por el cuerpo al abuelo de Manuel Gago (la vida y las habichuelas de país en país) que tuvo que devolver dos billetes a Mallorca porque al nieto, que era un chavalín, le daba miedo el avión... Manuel Gago, cantaor largo de mimbres elegantes, es un gaditano que hace 20 años se fue a vivir a Francia "por amor" pero al que un día de estos le salen plumas. Casi todos los estados de Estados Unidos, México, Australia, Irán, Argentina, Miami, Ecuador... El listado de países y ciudades que ha visitado de compañía en compañía, de colaboración en colaboración, es inabarcable. Pero ahora, Gago también cuenta con una tarjeta de presentación en solitario, Diversidad, un disco debut donde se da buena cuenta de sus raíces y de sus alas.

"Quiero reflejar la Diversidad de los grandes maestros en el disco, eso es lo principal, y también mi propia capacidad de interpretar diferentes estilos", explica el gaditano que aprovechó hace unos días su estancia en su ciudad natal para dar a conocer este trabajo que salió a la luz "en noviembre del pasado año" pero que "por cuestiones de trabajo" el gaditano no había podido traer a su ciudad. "De hecho, tengo la intención de presentarlo en directo el próximo otoño, por octubre o noviembre, dependiendo de los compromisos de trabajo, en el Teatro de La Tía Norica que creo que es un lugar donde se puede hacer un recital serio y bonito", baraja.

Un lugar donde rendire homenaje a maestros como La Perla, Aurelio Sellé, Mairena o Chocolate, "el primer cantaor" que escuchó Gago a instancias de su padre que le puso unos fandangos del oscurísimo metal del maestro. "Y unos fandangos le canto, Núñez Montoya se llaman", detalla Gago sobre un disco que se abre con la zambra Venta del alivio, de Antonio Rodríguez El Chupete, que está dedicada a Caracol.

El tributo prosigue con el romance La razón incorpórea dedicado a Mairena, con las cantiñas Murallita de San Roque en recuerdo a La Perla, las seguiriyas El expreso de Cádiz para Manuel Torre, la guajira Maestro de maestros a Marchena, "como no podía ser de otra manera pues era el sobrenombre con el que a él le gustaba que le llamaran", explica el artista que canta también la soleá Café español a Aurelio Sellé.

Diversidad, un disco a sus maestros, a sus raíces, pero también a los lugares que lo han visto defenderse y crecer como artista. "La última curda es un tango de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo que he grabado acompañado de un violín, del violín de Alexis Lefebre, porque estoy muy ligado a Buenos Aires donde he trabajado muchísimo y me salía del alma tener un recuerdo para esta tierra", se sincera el artista que, evidentemente, deja un lugar tan especial como es el cierre de su compacto debut para su tierra adoptiva. A Francia, donde conoció a su mujer Dany y donde vive desde entonces con su familia, va La Bohème, un tema del popular cantante (nonagenario ya) Charles Aznavour que él se lleva al terreno del duende.

"Este disco tampoco habría sido posible sin la disponibilidad y la colaboración de muchos amigos artistas", reconoce Gago a sus compañero como los guitarristas José Luis de la Paz, afincado en Miami, los gaditanos Óscar Lago, que también le ha producido cuatro temas, y Andrés Martínez, Manuel Herrera, Manuel de la Luz y Salvador Guitérrez y los músicos Alexis Lefebre con el violín, Manolo Nieto al bajo y las percusiones de El Chupete, Daniel Suárez y Manuel Muñoz Pájaro. "También han colaborado los cantaores David El Galli y Emilio Florido, Perico de La Chana con las palmas, el bailaor Juan José Jaén El Junco y las cantaoras Reyes Martín e Inma La Carbonera", detalla el intérprete que no se quiere dejar ningún nombre en el tintero de este compacto que fue grabado en Los Palacios (Sevilla) en los estudios Sonografic.

"Y ya pensando en el próximo... Aunque esperemos que no tarde tres años", ríe el artista que volverá a pasar unos días en Cádiz -posiblemente lo veamos en la gala especial entre Capullo de Jerez y Diego Carrasco en el Baluarte de la Candelaria- buscando un hueco entre los compromisos profesionales que este verano lo llevarán a Nueva York con la bailaora Olga Pericet, y Monterrey (México ), Ecuador, Miami y El Cairo con diferentes compañías, entre ellas, la compañía estadounidense Noche Flamenca con la que lleva colaborando 18 años.

Y a su abuelo, Manolito Gago, le hizo devolver unos billetes de avión... "¿Miedo? ¿Miedo ya? ¿A qué sitio? Donde está el cuerpo, está la muerte", sentencia.