Price Waterhouse reconoce su "total responsabilidad" en el error de los Oscar

El socio de Price Waterhouse Coopers (PwC) Brian Cullinan fue quien entregó el sobre equivocado en la ceremonia de los Oscar que llevó a proclamar a La La Land como la ganadora del premio a la mejor película, reconoció ayer la consultora en un comunicado.

Price Waterhouse Coopers "asume la total responsabilidad por la serie de errores de los protocolos establecidos durante la noche de los Oscar", señala el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de PwC.

"Cullinan se equivocó y entregó el sobre con el premio de actriz protagonista en lugar del sobre con el de mejor película a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway", que eran los encargados de anunciar el último premio de la noche.

Una vez que se produjo el error, "no se siguieron los protocolos establecidos para corregirlo de forma suficientemente rápida por el señor Cullinan o su socia", agrega el comunicado. Cullinan y Martha Ruiz eran los miembros de la consultora encargados de entregar los sobres con los premiados en la gala de la 89 edición de los Oscar.

"Sentimos profundamente la decepción sufrida por los repartos y equipos de La La Land y Moonlight. Nos disculpamos sinceramente con Warren Beatty, Faye Dunaway, Jimmi Kimmel, ABC y la Academia, ninguno de los cuales es responsable por los errores de la noche", agrega la nota. La firma expresa además su gratitud "a cada uno de ellos por la generosidad que mostraron durante un momento tan difícil".

PwC recuerda además que desde hace 83 años han recibido la confianza de la Academia de Hollywood en la "integridad del proceso de premios durante la ceremonia. Esta última noche fallamos a la Academia", concluye el comunicado.

Cullinan es desde 2014 el socio de PwC responsable de la relación de la compañía con la Academia de Hollywood, incluyendo la contabilización de los votos de los premios, según resalta la página oficial de la compañía. Ruiz, que lleva 19 años en PwC, es la corresponsable de ese proceso de contabilización de los votos de los Oscar desde 2015. Los dos eran los encargados de dar los sobres con los nombres de los ganadores a los presentadores de la gala que debían entregarlos. Cada uno se situaba en un extremo del escenario porque la entrada en escena se producía cada vez por uno de los lados y cada uno de ellos tenía un juego entero de los sobres. Una vez que uno de ellos entregaba uno de los sobres, el otro debía romper el suyo correspondiente a esa misma categoría. Ruiz entregó el correspondiente a mejor actriz al presentador, que era Leonardo DiCaprio. Y Cullinan no rompió el suyo de esa categoría, de forma que entregó el sobre repetido a Beatty y Dunaway.

Esto corrobora la explicación que Warren Beatty dio desde el escenario de los Oscar cuando se descubrió el error: "Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: Emma Stone - La La Land. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye (Dunaway) y a vosotros (el público). No intentaba hacerme el divertido", dijo el actor.

Según aseguraban ayer varios medios, Cullinan colgó en su perfil de Twitter una foto de Emma Stone en el escenario cuando ya había recibido el Oscar, imagen que fue eliminada minutos después.

La Academia de Hollywood pidió perdón el lunes por el error y anunció que tomará las medidas apropiadas para mantener la integridad de estos galardones. "Hemos pasado la última noche y hoy investigando las circunstancias (de lo sucedido), y determinaremos qué acciones son apropiadas en el futuro. Estamos firmemente comprometidos con la defensa de la integridad de los Oscar y de la Academia", precisó la institución.