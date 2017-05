Pilar del Río recibe el premio Luso Español de Arte y Cultura

Pilar del Río, viuda de José Saramago, recibió ayer de manos del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y del titular de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, el premio Luso-Español de Arte y Cultura 2016, "un precioso rótulo transibérico y europeo", ejemplo de "diversidad", según dijo la periodista al recogerlo.

Al acto, celebrado en la Biblioteca Nacional, asistió también el ministro de Cultura portugués, Luis Felipe Castro Méndez, que entregó, junto con su homólogo español y el presidente de su país, un galardón que reconoció en el mes de noviembre del pasado año, por unanimidad, la labor de la periodista y escritora.

El premio le fue otorgado, en su sexta edición, por su condición de creadora y presidenta de la Fundación Saramago, dedicada a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la literatura portuguesa y el intercambio de la cultura portuguesa, española y latinoamericana.

Dotado con 75.000 euros, el premio es para Del Río "un viaje por la acera de Portugal y España", pero también, recalcó, "hacia el continente en el que los europeos, portugueses y españoles más somos: hacia América", donde se hablan, según la periodista, formas del castellano que lo enriquecen.

La península Ibérica es "grande, caben muchos idiomas y culturas para mostrar agradecimiento y, faltando uno de los dos -los idiomas o la cultura-, esta distinción que me otorgan no sería posible. Quien les habla no existiría sin la bendita diversidad", señaló la galardonada, que continuó su intervención con la lectura de un texto en defensa de la pluralidad.