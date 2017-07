Pepe de Lucía: "A mi padre no se le ha reconocido como es"

El Centro Documental José Luis Cano se llenó ayer de público para disfrutar de la primera conferencia del IV Encuentro de Guitarra Paco de Lucía. El protagonista era el padre del genio: Antonio Sánchez, al que el periodista y ex director de Europa Sur Juan José Téllez dedicó sus palabras. La cita se tornó especial cuando junto al ponente se sentó Pepe de Lucía, invitado de forma expresa para "desmentir" todo lo que no fuera como recordaba -palabras del Téllez-.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, abrió el acto posicionado entre ambos y viendo con expectación el "partido de tenis" en el que se convirtió la conferencia. Pepe de Lucía trató de tomar el mando ante un Téllez que capitaneaba con maestría la cita entre preguntas que hilaba marcando los tiempos.

Pepe de Lucía tenía ganas de reivindicar y fue lo primero que hizo: "Estoy muy orgulloso de mi padre, no se le ha reconocido como es. Cambió el rumbo y el ritmo". Dijo el hermano del guitarrista que no hay ni quince de su generación que no pasaran por él, por sus conocimientos. "Quisiera que alguna vez se reconociera a Antonio Sánchez, no tiene ni una calle".

Téllez recibió la batuta definiendo de "cabal" a Sánchez y explicó que la gloria de sus hijos le hizo "oscurecer". Puso sobre la mesa el periodista anécdotas ya conocidas como el concierto en Sevilla que Paco de Lucía rechazó porque su nombre aparecía más pequeño que el resto de artistas del cartel y lo sintió como "un desprecio al flamenco". O también esa guitarra rota que llevó Sánchez a casa.

En 2018 el padre de la saga habría cumplido 110 años. Pepe de Lucía recordó palabras de su padre antes de morir en las que confesaba la dureza de la vida: "La nuestra ha sido muy peleada y trabajada por él. Paco con seis años ya tocaba la guitarra". El periodista intentó imbuir a los presentes en la Algeciras de comienzos del siglo XX, en la que Sánchez empezó tocando la bandurria y recordó sus múltiples oficios como vendedor de tela, verdulero o regente de un bar, además de ir a "buscarse la vida" en los tablaos.

Téllez también recordó que el padre estuvo a punto de ser ejecutado tras el golpe fascista un 18 de julio. La conferencia se enrareció al introducirse la política hablando de izquierdas y derechas. Pepe de Lucía afirmó que su padre "de política era analfabeto".

El hermano del homenajeado también reivindicó la calle Barcelona en la que vivieron y que no se menciona. Aprovechó también la coyuntura para criticar que en Sevilla no se le haya hecho "nada" a su hermano, siendo cuna del flamenco. Y cargó para rematar con la memoria colectiva sobre Camarón y Paco afirmando que cuando se habla del guitarrista se mienta siempre al cantaor, pero no sucede igual cuando es al contrario.