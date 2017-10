La sala Nueva 63 de San Roque abre una ventana al arte internacional

La galería Nueva 63 de San Roque ofrece hasta el 29 de noviembre una exposición de pintura, titulada Cuatro formas de mirar, una visión internacional del arte, de la mano de artistas de San Roque, Francia y Bélgica. En la exposición se pueden contemplar obras de los artistas Paco Neira, Steven Timmermans, Antonio García-Trevijano y Emmanuel Jamvier, que llenan de color y sensaciones este espacio para el visitante.

La concejal de Cultura de San Roque, Dolores Marchena, visitó la exposición para contribuir a la promoción del evento y del espacio de exposiciones que la propietaria de este establecimiento, Mercedes Sánchez, tiene a disposición de artistas y visitantes.

La muestra llena de color y sensaciones podrá visitarse hasta el 29 de noviembre

La propietaria de la sala Nueva 63 e impulsora de esta exposición mostró su satisfacción por poder reunir en este espacio a estos artistas con tan variada técnica. Además agradeció al Ayuntamiento de San Roque su colaboración para llevar a cabo esta exposición. Marchena, por su parte, destacó que es importante contar con este tipo de espacios en los que cualquier artista puede colgar sus trabajos para que el resto del público pueda disfrutarlos.

En esta exposición Paco Neira muestra tres cuadro a los titula en tres espacios en los que compagina los tonos pastel con un homenaje a la mujer. El otro artista sanroqueño Antonio García-Trevijano ofrece en sus cuadros tres instantes, obra en las que emplea un sistema serial, colocando en el primer plano figuras geométricas como el cuadrado y el círculo, que se repiten en el medio y en el fondo de la obra, y en el que se distingue por su claridad y mesura, confiando en elementos mínimos dispuestos en series.

Enmanuel Jamvier, artista francés, presenta a esta exposición su obra Abstracción Azul, en la que no se representan hombres, paisajes, casas o flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar la necesidad interior. Una de las características principales de su obra es el uso de un lenguaje sin forma y la libertad cromática.

El cuarto de los artistas que participa en esta exposición internacional es Steven Timmermans, belga ganador en 2001 del premio Canvas Collections. Su trayectoria profesional va más encaminada al diseño industrial y escultor. Artista multidisciplinar que utiliza cualquier soporte para donde desarrolla su habilidad con las perspectivas. El artista trae a esta sala su obra titulada Hope you are happy to love.