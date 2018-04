Música de cine, en directo

La Banda Municipal de Música de Tarifa llenó ayer por la mañana el teatro Alameda para poner melodía en directo a tres cortometrajes procedentes del archivo fílmico del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger: El Árbol, Nora y El traqueteo del silencio.

El concierto recuperó una antigua tradición y resaltado un componente esencial en buena parte de la producción cinematográfica, las bandas sonoras que han acompañado el cine a la largo de su historia completando los significados de las imágenes y aportando emociones a los relatos.

La mesa redonda del FCAT insiste en la visión paternalista que el cine europeo da de África

Acompañados por la soprano Mari Luz Román, estos músicos pusieron al mediodía la banda sonora de los cortometrajes. No es la primera vez que este grupo musical colabora con el FCAT ya que para el director de la banda y la escuela municipal de música de Tarifa, José María Muñoz Manso, "es una forma de acercar el festival de cine al pueblo y sus asociaciones y viceversa". Y agregó que "este es un lazo que hay que potenciar para que este festival quede en el tiempo y los tarifeños lo sintamos como algo propio".

En otro punto de la ciudad, en el Casino Tarifeño, directores africanos y afrodescendientes participaban en un coloquio titulado Ser cineasta negro en la diáspora: problemáticas y perspectivas. Se trata de la segunda jornada de El Árbol de las palabras, en la que han participado Newton I. Aduaka (Inglaterra-Nigeria), Santiago Zannou (España-Benín) y Fred Kudjo Kuwornu (Italia- Ghana) moderados por la periodista y crítica belgo-congoleña Djia Mambu. Nweton Awaka, director nigeriano que en 2001 dirigió Rage, la primera película financiada por un cineasta negro en la historia del cine británico, lo tiene claro: Europa, sus grandes productores de la industria audiovisual y los sistemas públicos de financiación del cine tienen miedo de los cineastas afrodescendientes. "Temen la voz de los negros, temen que digamos nuestra verdad", afirmó el director. Explicó que no es que haya un grupo de blancos conspirando para impedir que los negros se hagan oír, se refirió más a un racismo institucionalizado que está en el subconsciente de las élites europeas que deciden sobre el arte y la cultura. "No es que teman que hagamos películas sobre negros que matan blancos, no, simplemente tienen miedo de nuestra mirada sobre la realidad".

Santiago Zanou, director de El Truco del manco, ganadora de tres Goyas en 2009, explicó que a la industria le interesa sólo la visión de la realidad de los blancos, aunque ello acabe en bodrios como la recientemente estrenada El cuaderno de Sara. De ella dijo que es una película indignante y ofensiva para los africanos por la visión paternalista y reduccionista que pinta a África como un monstruo que amenaza a los pobrecitos blancos. Zanou habló de la ignorancia o el cinismo en el que viven algunas personas como, por ejemplo, la mujer que decide qué películas se financian en uno de los grandes grupos mediáticos españoles. "Fui a presentarle un proyecto para hacer una película y lo primero que me preguntó es: ¿Tú crees, de verdad, que en España hay racismo?", dijo.

Zanou criticó también la falta de empatía y solidaridad que muestran hacia otras minorías, como la afrodescendiente, los homosexuales que son escritores, guionistas, directores o productores en la industria audiovisual. Zanou piensa que los directores de origen africano pueden enriquecer mucho al cine porque aportan una visión diferente de las cosas.

Fred Kudjo Kuornu, director de documentales italiano y ghanés, se definió más como activista que como cineasta. Explicó que en Estados Unidos le ha resultado más fácil rodar documentales que en Italia. Explicó que aquí es muy difícil obtener fondos del sistema público de financiación y que a eso se añade lo difícil que es la distribución. Kudjo afirmó que ahora lo que hace es autoproducirse sus películas. Aseguró que los productores prefieren los proyectos de los cineastas blancos y que cuando reciben los de un cineasta negro, a veces ni se leen las historias. Añadió que cuando acaba una película nunca sabe si podrá hacer otra.

Por otro lado, los Aperitivos de cine celebrados en el Ecocenter han estado dedicados al mundo árabe con la presencia de la actriz de La bella y los perros, Mariem Ferjani, y de los directores egipcios Ahmed Fawzi Saleh (Rosas venenosas) y Maged El Mahedy (Sinestesia, Cairo'13).

Durante la sesión, los dos cineastas y la actriz agradecieron la reflexión sobre la interculturalidad que permiten festivales como éste, uno de los pocos que pueden presumir de organizar foros en los que se cruzan tantas lenguas. Preocupados por la baja apuesta de Europa por proyectos cinematográficos de corte intercultural, el director Ahmed Fawzi Saleh ha sentenciado que lo que hace buenas películas "son los sentimientos y no el dinero".

En las proyecciones de la tarde-noche el director y una de las actrices del corto senegalés Dem Dem, Pape Bouname Lopy y Aïcha Ndiaye, participaron en un coloquio con el público. Uno de los largometrajes en competición vistos ayer fue Futuros inciertos, que tuvo su estreno mundial en el FCAT, documental de 2015 que narra las peripecias vividas en Burundi y los países vecinos por un padre que se ve obligado a salir del país tras las manifestaciones contra el Gobierno y su regreso en busca de sus hijos desaparecidos. Su director, Eddy Munhaneza, participó en el coloquio con el público celebrado en la iglesia de Santa María.