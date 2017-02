Muere a los 73 años el guitarrista Larry Coryell, el padrino del jazz fusión

El guitarrista estadounidense Larry Coryell, que llegó a tocar con gigantes del jazz como Miles Davis y Chet Baker, murió el domingo en la habitación de un hotel de Nueva York.

El publicista de jazz Jim Eigo señaló a Billboard que Coryell, que tenía 73 años, falleció por causas naturales mientras dormía. Fue después de que ofreciera dos conciertos en la sala Iridium de Nueva York, el viernes y el sábado pasados.

Pionero del jazz-rock y conocido como el Padrino de la Fusión, Coryell, nació en Galveston, en el estado de Texas, y se crió en Seattle (Washington), donde decidió fijar su residencia y desarrollar su formación musical antes de trasladarse a Nueva York.

Aunque no gozó de la fama de sus contemporáneos en la década de los años sesenta y los setenta, colaboró con renombradas figuras como Miles Davis, Chet Baker, Alphonse Mouzon y Gary Burton.

Coryell se había integrado en 1966 a The Free Spirits, la primera banda de jazz-rock que abandonó un año después. Pero en 1973 encabezó la banda The Eleventh House, pionera del jazz de fusión y en la que llegó a participar Mouzon como uno de sus primeros integrantes. Precisamente ahora Coryell estaba preparando una gira para el verano con una versión reformada de The Eleventh House. Las crónicas de la historia musical de Estados Unidos destacan especialmente su álbum Spaces, de 1969, que desató el movimiento de la fusión del jazz. Su obra más reciente, Barefoot Man: Sanpaku, fue publicada el 14 de octubre pasado, y actualmente estaba trabajando en óperas basadas en clásicos de la literatura como Guerra y Paz y Anna Karenina, de Tolstoi, y el Ulises de James Joyce.