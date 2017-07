Muere Chester Bennington, cantante de Linkin Park

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park, murió ayer a los 41 años en un aparente suicidio, según informó la web especializada en famosos TMZ, que cita fuentes policiales.

Bennington, quien se casó en dos ocasiones y tuvo seis hijos, apareció ahorcado en una residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 09.00 horas (16.00 GMT).

Según reconoció, luchó durante años contra sus adicciones a las drogas y el alcohol

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Chester tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, que también apareció ahorcado en otro supuesto suicidio el pasado mayo. Precisamente ayer hubiera sido el 53 cumpleaños número de Cornell, a quien Chester escribió una carta abierta el día de su suicidio. En la misma, declaraba su "tristeza" por haber perdido a un amigo, pero también su "gratitud" por haber compartido "algunos momentos muy especiales" con él y con su familia. "Me inspiraste de formas que nunca podrías imaginar", aseguraba.

Linkin Park es una de las bandas de rock alternativo estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas. Fundada en 1996, en California, la carrera del grupo musical despegó en el año 2000 con el álbum Hybrid Theory, que incluía éxitos como In the End y Crawling.

Bennington no era parte de los fundadores originales, pero se unió al grupo antes de que lanzara su primer disco. Tuvo tanto éxito, que llegó a ser el séptimo álbum más vendido de la década. El grupo californiano ganó dos Grammy y ha vendido 68 millones de discos. Su estilo, enmarcado en el nu metal, mezcla rock, rap y sonidos electrónicos. Bennington fundó en 2005 un proyecto alterno que se llama Dead by Sunrise.

El 22 de junio, Linkin Park estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres. El grupo estaba promocionando su décimo álbum, One more light, que vendió 111.000 copias en su primera semana y logró ser número uno de la lista Billboard. El grupo tenía fechas programadas en EE UU y Canadá. Sus próximos conciertos están previstos en Mansfield (Massachusetts) el 27 de julio, en Flushing (Nueva York) el 28, y en Hershey (Pensilvania) el día 30. Tres horas después de que el cuerpo del cantante fuera hallado, la banda publicaba el videoclip de Taking to Myself.