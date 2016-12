Mike Oldfield publicará el 20 de enero 'Return to Ommadawn'

Mike Oldfield publicará el 20 de enero su nuevo álbum, Return to Ommadawn, que su discográfica calificó ayer como el retorno del artista al mismo espíritu musical que hace más de cuatro décadas dominaba uno de sus primeros discos, Ommadawn (1975). "Es una pieza genuina más que una producción: hay manos, dedos, uñas. No tenía un propósito, no se trataba de conseguir nada, ni de satisfacer a nadie. Era música creada de forma espontánea, llena de vida. Hacerlo es como un regreso a mi verdadero yo", dijo el músico británico en declaraciones recogidas por su sello.

Compuesto, mezclado y producido por él en el estudio de su casa en Nassau, el que será el vigésimo quinto álbum de su carrera estará centrado "casi en su totalidad en el sonido acústico de cuerdas" y constará de dos piezas. El propio Oldfield se ha encargado también de tocar cada uno de los 22 instrumentos que suenan en la mezcla final, entre los que se incluyen mandolina, guitarras, contrabajo, bodhrán, tambores africanos y flauta irlandesa.

Return to Ommadawn llegará dos años después de su último trabajo de estudio, Man on the rocks, y en su título alude a una de sus primeras producciones, el álbum con el que cerró la trilogía de clásicos iniciada con Tubular Bells (1973) y Hergest Ridge (1974).