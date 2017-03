Manolo Solo y Consuelo Trujillo se alzan con los premios de la Unión de Actores

El Campo de Gibraltar volvió anoche a estar muy bien representado en los Premios de la Unión de Actores. La 26º edición volvió a contar entre sus nominados con tres de los rostros más representativos de las artes escénicas de la comarca: los algecireños Víctor Clavijo y Manolo Solo y la linense Consuelo Trujillo. Los dos últimos no se fueron de la gala celebrada en Madrid de vacío.

Solo volvió a encontrar el respaldo de sus compañeros de profesión, los encargados de otorgar los premios mediante votaciones, recibiendo el Unión de Actores a Mejor Interpretación de Reparto por la película Tarde para la ira, papel por el que ya se llevó el Goya. Competía en la categoría con Carlos Hipólito y Luis Callejo. "Es paradójico que un papel para el que no me sentía capacitado me haya dado tantas alegrías", dijo ante el público.

Manolo Solo se hizo con el tercer premio concedido por sus compañeros de su cuenta particular. Lo logró en 2014 por su papel en La isla mínima y la pasada edición, por su personaje en B, la película. En esta ocasión, con el premio de la Academia de Cine las quinielas corrían más a su favor.

En la categoría de teatro, se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz Protagonista la linense Consuelo Trujillo, por su papel en Criatura, que aprovechó para unirse a una lucha femenina muy necesaria para las que tienen "más de cincuenta". Este año además puede sentirse orgullosa por haber sido reconocida en su tierra como Mujer Linense del Año. La actriz competía con un trabajo totalmente de factura personal: Criatura, frente a las interpretaciones de Aitana Sánchez-Gijón y Alicia Borrachero. En 2015, Trujillo se llevó este premio por Cuando deje de llover, mientras que el año pasado, enfundada en el papel de nodriza de Medea logró el Ercilla, pero no el Unión de Actores. Era su tercera nominación, lo expresó así en las redes sociales, agradeciendo a los compañeros que disfrutaron de su proyecto en el centro escénico Nave 73.

El algecireño Víctor Clavijo "peleaba" por su sexto premio de Unión de Actores por su papel secundario en la obra de teatro El Jurado, que precisamente está escrita por el también algecireño Luis Felipe Blasco. Clavijo, que competía en la categoría teatral con Alberto San Juan y José Troncoso, que se llevó el premio por Historias de Usera, logró el primero galardón otorgado por su compañeros de profesión en 2006 por su papel de reparto en la serie Mujeres y el quinto por la obra teatral Fausto, en un papel secundario, en la última edición. En total ha sido once veces nominado a estos premios que se celebran desde 1991.