Lucha a muerte en la Alhambra

Steven Spielberg no pudo entrar con sus cámaras en el Patio de los Leones para el rodaje de Indiana Jones y la última cruzada. Lo que no consiguió el rey midas del cine lo ha logrado el cineasta australiano Justin Kurzel para filmar Assassin's Creed, la película protagonizada por Michael Fassbender que llega hoy a la cartelera y que sitúa parte de su trama -y de sus sangrientas batallas- en el corazón del recinto nazarí.

Además, en este caso no ha hecho falta que un nutrido equipo de rodaje tomara por unos días el monumento, ya que el milagro del croma ha conseguido que Michael Fassbender y compañía diriman sus cuitas en el mismísimo Patio de los Leones sin necesidad de poner un pie en Granada. La culpa del milagro es que las imágenes están hechas por ordenador después de que la productora de la cinta tomara desde el aire infinidad de material para luego reproducir al detalle la obra nazarí. Cuando Spielberg rodó la tercera entrega de las aventuras del arqueólogo con chupa de cuero y látigo, en 1988, la única posibilidad de rodar en la Alhambra pasaba por el beneplácito del director del monumento, por entonces Mateo Revilla, que también denegó a Leonard Cohen el rodaje en el recinto del videoclip de Take this waltz, la adaptación del Pequeño vals vienés de Federico García Lorca. Casi 30 años después, la Alhambra llega a los cines de todo el mundo sin que Michael Fassbender haya tenido que poner un pie en la ciudad de Granada.

En la presentación de la película en Londres el pasado mes de junio, el director de Assassin's Creed remarcó que Sevilla y Granada, durante los inicios de la Inquisición en el sigo XV, eran el marco ideal para la cinta, ya que permite al espectador "entender cómo los templarios pudieron resistir y controlarlo todo e imaginar lo que hacían los asesinos". Apuntó además que la Alhambra, la Giralda y otros referentes de esa época "conforman un choque de culturas y religiones cautivador que hace resonar las diferentes ideologías de los Templarios y Asesinos". La película, que ha contado con un presupuesto de 200 millones de dólares, cuenta con la participación de actores españoles como Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Hovik Keuchkerien, de origen libanés.

El videojuego de Assassin's Creed es un fenómeno global que ha vendido 96 millones de unidades hasta la fecha y que se ha traspasado al cómic, los juegos de mesa, novelas y ahora al cine, dirigida por Justin Kurzel (Macbeth). Esta coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se rodó en distintas localizaciones de España, Malta y Reino Unido entre septiembre de 2015 y enero pasado.

La adaptación al cine del videojuego aborda el eterno conflicto entre el poder, ejercido por los templarios, y el libre albedrío, que defienden los asesinos. Hace unos días, en la presentación en Madrid, Fassbender señaló que una de las tramas se desarrolla durante la Inquisición en España y se plantea la cuestión de si era simplemente una persecución religiosa o había algo político detrás. "Hoy siguen existiendo disputas religiosas, pero el corazón de todos los conflictos siempre es económico", añadió el actor. Eso sí, si hoy los assassins tuvieran que luchar contra algo, el actor lo tiene claro: "Lucharían contra la gente que explota y manipula a los demás, contra el racismo y la xenofobia, defenderían los derechos humanos".

En la historia original de los primeros videojuegos de la franquicia, el jugador seguía la historia de Desmond Miles en la actualidad, que fue secuestrado por Industrias Abstergo para experimentar con un nuevo aparato llamado Animus. Según las investigaciones de Lucy Stillman, por medio del Animus las personas pueden acceder a las memorias de sus antepasados que están grabadas en el ADN. Warren Vidic, uno de los líderes de Abstergo, busca utilizar a Desmond para que reviva los recuerdos de sus antepasados y descubra la localización de extraños artefactos que pueden cambiar el rumbo de la historia conocida. Sinopsis. Callum Lynch (Fassbender) experimenta las aventuras de su antepasado, Aguilar, en la España del Siglo XV. Callum descubre que es descendiente de una sociedad secreta: los Asesinos. Sabe entonces que puede obtener conocimientos y habilidades sorprendentes para dirigir a la organización.