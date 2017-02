La Línea tendrá su propio festival de cortometrajes del 24 al 26 de mayo

La Línea celebrará del 24 al 26 de mayo la primera edición del Certamen Internacional de Cortometraje Ciudad de La Línea. El cineasta de la tierra, Miguel Becerra, presentó ayer este nuevo evento cultural que albergará el Palacio de Congresos y para el que ya hay unos 40 títulos confirmados que proceden de España, Francia y otros países del continente americano.

La concejal de Cultura, Encarnación Sánchez, acompañó al director de cine linense, organizador del evento y buen conocedor del medio. La edil destacó el "paso importante que en materia de cultura cinematográfica tendrá la ciudad". El Ayuntamiento, a través del área de Actos Públicos, prestará todo el apoyo posible a una iniciativa.

Uno de los premios del certamen se llamará Francisco Saavedra, recientemente fallecido

Becerra aseguró haber puesto toda la ilusión en este certamen porque La Línea lo merece. "Hay ya tradición en la comarca como en San Roque con muchos años de experiencia. También en Los Barrios y Algeciras. Pretendemos que esto tenga continuidad y el inicio no ha podido ser mejor", apuntaba el cineasta.

Entre los detalles de este nuevo certamen, técnicamente será en formato digital y no deben exceder los 20 minutos cada película. La organización trabaja con importantes patrocinadores pero aún no están confirmados, precisó Becerra, que también apuntó que en la clausura del día 26 existen conversaciones con una afamada y televisiva actriz de la que no trascendió el nombre.

Uno de los premios que se darán en este certamen llevará el nombre de Francisco Saavedra, quien falleció hace pocos años y que amaba al cine instalando uno de verano en el complejo educativo Ballesteros durante varios años. Confirmó Becerra que se pretende hacer esta actividad cultural "con los pies en el suelo" pero con el objetivo puesto en dejar un legado que otros continúen dentro de muchos años. La información y bases para participar en él estará disponible en la página web municipal.