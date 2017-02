"En La Línea hay muchas ganas de ver cosas nuevas y se vuelcan con los suyos"

El actor linense José Emilio Vera vuelve a su tierra, al Palacio de Congresos de La Línea, el próximo viernes, 10 de febrero, a las 21:00 de la mano de la compañía El Hangar, con la obra Cómo amar al ministro de Cultura, original de Enrique Olmos. Después del éxito que obtuvo ante sus paisanos con Pedro y el Capitán regresa con fuerza con una historia que refleja una preocupación social de fondo con aires de comedia.

-Vuelve a su tierra con una nueva apuesta teatral. ¿Cuáles son las sensaciones?

-Las sensaciones son maravillosas, volver a casa siempre es estupendo y enseñar a los tuyos tu trabajo lo hace más bonito aún. Voy a volver siempre que pueda y si es para traer cultura y entretenimiento a mi pueblo, doblemente feliz.

-En 2015 estuvo actuando en La Línea después de doce años de ausencia y repitió meses después en Algeciras. ¿Ha sido fácil volver actuando?

-Fácil es porque desde las instituciones siempre me han puesto todas las facilidades que han tenido a su alcance y siempre están encantados con que venga a traer mi trabajo aquí. Es un esfuerzo llevar una producción a cualquier sitio, más aún hoy en día que la situación económica no es la mejor, pero en La Línea hay muchas ganas de ver cosas nuevas y sobretodo siempre se vuelcan con los suyos, y eso hace que el esfuerzo sea más gratificante.

-Con Pedro y el Capitán llegó con el listón muy alto en cuanto a crítica y público, ahora con la nueva obra ¿Qué espera ofrecer?

-Espero que se diviertan, que el público pase un rato agradable y se olviden de lo que hay fuera. Si conseguimos transmitirles nuestro mensaje y no dejarles indiferentes mejor que mejor.

-El título de la obra es muy sugerente. ¿Hay más humor que drama?

-Es humor con salpicaduras tragicómicas, ya nos apetecía mucho cambiar el registro y encontrar formas nuevas. Y hay crítica social, por su puesto, no podemos renunciar a la identidad de nuestra compañía El Hangar.

-¿Cuál es su papel?

-Soy una suerte de maestro de ceremonias o conductor de la historia que a veces narra y a veces se convierte en un personaje más de la trama.

-¿Ha encontrado un equilibrio en su profesión de actor?

-Es complicado, no es una vida fácil. Cada vez trabajo más, pero no es suficiente para tener una estabilidad. En esta profesión, como en todas las artísticas siempre hay que estar sorteando dificultades, pero creo que ya ando un poco más cerca. En cuanto al equilibrio mental y espiritual, creo que eso sí que me lo da la vida de actor, pese a algún que otro quebradero de cabeza, me da la vida en si, me hace feliz y me hace crecer cada día. Creo que ser actor tiene muchas más cosas buenas que malas.

-Su rostro ha pasado por la pantalla pequeña y la grande pero el teatro es donde más se mueve.

-Es lo que conozco más, donde más oportunidades he tenido y donde somos capaces de gestionarnos con menos medios. El teatro es diferente a todo lo demás, es la raíz, la madre, la esencia. Solo hace falta un actor contando una historia y un espectador para que se produzca. A mí me gustaría mucho trabajar más en la tele y me apasiona el cine, las películas sembraron en mí mi vocación.

-¿Además de la gira teatral con Cómo amar al ministro de Cultura tiene más trabajos en cartera?

-Bueno Pedro y el capitán sigue dándonos muchas alegrías en Madrid, por tercera temporada consecutiva, ahora estamos en un lugar nuevo, los Teatros Luchana, y el público sigue viniendo a vernos cada semana. Por otro lado en marzo y abril estaré en el Teatro Fernán Gómez con Addio del passato, una versión de La Traviatta que ha escrito el periodista Julio Bravo y que protagoniza Lola Baldrich y dirige Blanca Oteyza. Con El Hangar estamos en fase embrionaria del nuevo espectáculo que en principio girará en torno al mundo del fútbol.

-¿Le llegan papeles para cine y televisión?

-Por el momento no, lo he tenido un poco abandonado, pero quiero empezar a ocuparme de ello lo antes posible porque me apetece mucho.

-¿Hay algún director, actor o actriz con el que le apetecería trabajar?

-No soy muy mitómano, me gustan tantos que no podría elegir. Me encantaría trabajar con los grandes para aprender mucho de ellos y me encantaría trabajar con muchos amigos y conocidos que admiro y no he podido coincidir todavía.

-¿Cómo ve desde la lejanía el movimiento cultural de su tierra y, especialmente, el teatral?

-Creo que hay varios grupos de teatro en la comarca, aunque no tengo mucha referencia de lo que están trabajando. El arte en general es muy necesario, esta tierra tiene mucho arte y debería desarrollarlo más porque les haría más felices. No solo las instituciones deben apostar por traer mucho y variado, sino que debe fomentar el arte en el pueblo, en las calles. El arte te da vida y alegría, algo que muchos se empeñan en quitarnos.