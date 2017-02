Laura Gallego presenta en Algeciras 'Vintage', un disco lleno de verdad

La jerezana Laura Gallego vuelve a Algeciras mañana sábado para presentar su nuevo disco, Vintage, en el Teatro Florida. Será a las 21:00 cuando haga despertar al patio de butacas bajo su manto de musicalidad y estilo al ritmo de la copla. Este álbum, como no podía ser de otra manera, es un homenaje al género. Actuar en el Campo de Gibraltar, tierra que profesa tanta pasión por la copla no es cualquier cosa y lo sabe: "Es una responsabilidad enorme subirme a un escenario, lo es aún más cantando copla en la comarca, que tan buenos ejecutantes de la canción española nos está regalando". La jerezana avanza que el tour Vintage llegará a Algeciras "cargado de ilusión y pretende hacer bailar, emocionarse y vibrar al público".

En este trabajo Gallego se ha puesto bajo las órdenes de Paco Cepero, que ha creado, con este conjunto de canciones, un "regreso al pasado". Un concepto muy elaborado de la versatilidad de los grandes de antaño. La cantante le define como un "referente, guitarrista internacional y productor y compositor de gran prestigio". Apunta la jerezana que ha sido un "regalo compartir momentos con este inigualable maestro, pero si pienso en que me ha elegido a mí para esta producción, aún no me lo creo".

Si pienso que Paco Cepero me ha elegido a mí para esta producción, aún no me lo creo"

La palabra Vintage no deja de estar de moda y entendiendo el concepto del disco así se muestra. "Se llama así porque es una fórmula antigua, donde no hay retoques y sólo lleva directo y verdad, pero en 2017 y ejecutado por una mujer de tan sólo 25 años"

Sobre su concierto en Algeciras, destaca Gallego que es de la provincia de Cádiz y se siente muy de su tierra: "Me encuentro en casa en cada teatro donde haya almas que sientan cosas bonitas por la música que hago". La cantante ha bebido de muchas fuentes, pero Lola Flores es su diva, si bien sostiene que ha intentado aprender de cada uno de los artistas españoles que han marcado la historia de la música.