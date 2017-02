Landaluce felicita a Manuel Solo por su Goya

El alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, ha enviado su felicitación pública al actor Manuel Solo por haber sido considerado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España como 'Mejor actor de reparto' en la gala de los Premios Goya 2017 por su papel en 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la primera autoridad municipal ha recordado que el artista ha conseguido ver premiado su trabajo en la que es su segunda nominación a los Goya y tras haber participado en más de 30 películas, muchas de ellas muy conocidas como 'B', 'La isla mínima', 'Celda 211' o 'El Laberinto del Fauno' y más de 15 obras de teatro.

Por otro lado, Landaluce ha aplaudido la participación del equipo algecireño responsable de 'Bla, bla, bla', pues, pese a no haber conseguido llevarse el Goya al mejor cortometraje de ficción, "la propia nominación ya es un gran premio y un reconocimiento a la calidad de un cineasta algecireño como Alexis Morante, cuya trayectoria no deja de dar alegrías a la ciudad que lo vio nacer y que nos hace sentir orgullosos con su trabajo" con obras como 'El camino más largo' --sobre Bunbury--, 'Licenciado Cantinas', 'Matador on the road' o 'Voltereta'.

Asimismo, el primer edil ha destacado que "la nominación ha permitido también acerca la encomiable labor de Apadis que sigue dando frutos en el día a día de cientos de algecireños ofreciendo una labor cultural, ocupacional, educativa y deportiva que hace merecedor de una verdadera alfombra roja para todos los que forman el colectivo", haciendo especial referencia al psicólogo y guionista del corto, Bruno Morante, y a los usuarios que han formado parte del elenco actoral como son Sara Sánchez, Carlos Pérez y Manuel Ponce.