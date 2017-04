Lakhdar Tati presenta 'Fais Soin de Toi' en el Festival de Tarifa

Fais Soin de Toi y la presencia de su director, Mohamed Lakhdar Tati marcaron la jornada de domingo en el Festival de Cine Africano de Tarifa 2017, tanto por el estreno mundial de la cinta como por la presencia de su realizador en el ciclo Aperitivos de Cine.

Fais Soin de Toi es una película documental con la que que Tati trata de responder a su situación personal por un lado y a la de la sociedad argelina por otro. "Esta película no quiere romper un tabú, pero sí romper con una situación de falso pudor y mostrar la realidad", indicó el realizador argelino, quien recorrió no sólo Argel para esta producción, "sino también el entorno, ya que las cosas no evolucionan igual en Argel que en las zonas rurales del país, y tengo que decir que ha sido una sorpresa agradable el encontrar tanta gente que ha hablado tan abiertamente, incluido yo mismo, ya que la empatía ha sido importante a la hora de hacer que la gente abriera su corazón a la cámara".

Lakhdar Tati participó también en los Aperitivos de Cine, donde respondió a las preguntas del público, periodistas y cineastas, como el profesor de estética cinematográfica tunecino Ikbal Zalila o la directora nigerina Aïcha Macki. Durante el debate, tanto Tati como el director de Atlal, Djamel Kerbar, explicaron sus proyectos con la compañía del crítico cinematográfico Javier Estrada, quien reconoció que ambas películas le han apasionado y que "son dos películas que rompen con los cánones tradicionales mostrándonos lo que no se suele ver".

Por su parte, Djamal Kerkar, quiso mostrar en Atlal "la realidad de un lugar como Uluk Atlal, un punto de partida en un lugar que había sufrido mucho el terrorismo", y a través de la película hizo ver las dos partes del pueblo, "la de las ruinas y la de la reconstrucción. Esto nos muestra un poco la realidad argelina".

Además, ayer tuvo lugar por primera vez el espacio literario Entre Líneas, una de las novedades de esta edición del festival. Desde la antigua Iglesia de Santa María hasta los patios tarifeños de la calle Silos, pasando por la Plaza Miramar y la calle Pozo, los escritores marroquíes Abderrahmán El Fathi y Antonio Lozano transmitieron su obra escrita en lengua española, insistiendo siempre en el acercamiento entre los dos países vecinos y en la existencia de una cultura y una lengua común entre los mismos.

Los escritores se refirieron a los habitantes de estas dos orillas como "los estrecheños", subrayando así la existencia de una comunidad que no está separada por el mar, sino unida por el mismo, y haciendo hincapié en la importancia de la cultura y la educación para acortar las distancias mediante la literatura, la poesía y, por supuesto, el cine.

Así, este proyecto en colaboración con la Universidad de Cádiz fue lo que la directora del FCAT, Mane Cisneros, definió como la "primera cita de un recorrido Mediterráneo". La actividad, moderada por el activista social, asesor y gestor cultural, Farid Bentría, finalizó en el Castillo de Guzmán el Bueno con un diálogo entre los escritores que tuvo como punto de partida el "desaprender para luego aprender de nuevo" que el mar debe ser "un espacio de apertura, y no como una frontera". El espacio Entre Líneas finaliza hoy con una nueva sesión que comenzará a las 12:00 en la plaza del Ayuntamiento y las plazas pueden reservarse en la web del festival www.fcat.es.

Otro de los eventos destacados del día fue la película española Muna, de Santiago Zannou, en la que su director cuenta pequeñas historias de mujeres en una región de Etiopía y en la que una carta ejerce de elemento unificador, una película que versa sobre heroínas que día a día luchan por su supervivencia.

También ayer se inauguraron las proyecciones en la Cinématèque de Tanger, por donde pasarán en los próximos días directores como Djamel Kerkar, Berni Goldblat, Daouda Coullibally y Manu Trillo.