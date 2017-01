Karin Slaughter regresa con una historia de personajes en conflicto

Karin Slaughter, la autora de Flores cortadas, vuelve con La mujer oculta, un thriller complejo emocionalmente publicado por Harper Collins Ibérica y que sumerge a su protagonista en las oscuras profundidades de un caso que puede causar su destrucción.

"Un suspense implacable y con un ritmo frenético, habitado por personajes en conflicto que cobran vida más allá de las páginas. La mujer oculta es una aguda novela de amor, pérdida y redención", destaca la editorial.

El descubrimiento de un asesinato en una obra abandonada conduce a Will Trent y al Georgia Bureau of Investigation a un caso que se convierte en mucho más peligroso cuando el cadáver es identificado como el de un expolicía. Tras hacer la autopsia, Sara Linto -la nueva forense del GBI y amante de Will- descubre que la ingente cantidad de sangre encontrada no pertenece a la víctima. Con seguridad, un rastro de sangre que sale fuera de la escena del crimen indica que hay otra víctima, una mujer que ha desaparecido… y que morirá si no la encuentran pronto.

La escena del crimen pertenece al habitante más famoso de la ciudad: un rico, poderoso, bien conectado atleta protegido por los abogados más caros de Estados Unidos, un hombre que ya se había librado de un caso de violación pese a los esfuerzos de Will por encarcelarle.

Harper Collins Ibérica ha publicado también las novelas de la autora Flores cortadas y Arrancada. La primera de ellas es un thriller psicológico sofisticado en el que, mezclando turbios secretos, fría venganza y una inesperada posibilidad de absolución, presenta a dos hermanas que, tras haber perdido el contacto, han de unir fuerzas para desvelar la verdad acerca de las espantosas tragedias que destrozaron sus vidas.