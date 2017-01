El algecireño Juan José Téllez viaja a la cuna de Luzía la portuguesa

Juan José Téllez (Algeciras, 1958), periodista, escritor y ex director de Europa Sur, presenta hoy en la biblioteca municipal de Castro Marim su biografía autorizada Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa. "Teníamos muchas ganas e ilusión por conocer personalmente a Téllez y escucharle hablar sobre una de nuestras hijas más ilustres", reflexiona por teléfono, en un español perfecto, Tina Castro. Ella es la bibliotecaria del pueblo portugués en el que nació a principios del siglo pasado Luzía Gomes Gonçalvez. Castro Marim es un municipio pequeño y con un castillo muy bonito desde el que se divisan el río Guadiana y Ayamonte a tiro de piedra. "Era una familia conocida. Ellos vivían en el núcleo rural de Monte Francisco, que pertenece a Castro", cuenta la bibliotecaria acerca de los orígenes maternos del músico algecireño.

La bibliotecaria explica que a esta presentación están invitados los familiares portugueses de la propia Luzía y, lógicamente, de su hijo Paco. No precisa cuántos, pero los habrá. El propio Juan José Téllez ya vivió una experiencia parecida en este ámbito familiar en una de las recientes bienales de flamenco de Sevilla: "Vino un primo hermano de Paco de Lucía desde Castro Marim e incluso me regaló unos fósiles característicos de la zona en la que nació su tía Luzía. Me quedé alucinado, porque el hombre era físicamente clavado a Pepe de Lucía", recuerda.

La cita cultural de esta noche -el acto ha sido fijado para las 21:00 horas, las 22:00 en España, viene trabajándose desde hace más de un año. Tina Castro explica que su localidad celebra cada agosto el Festival de Luzía, un encuentro musical en cuya programación suele estar presente el flamenco. En él se quiso que estuvieran el escritor y su biografía sobre el genio de la guitarra, pero otros compromisos lo impidieron. Todo se concreta hoy, aunque el festival que lleva el nombre de Luzía sigue creciendo hasta el punto de que, para el próximo 19 de agosto, está confirmada la presencia de la fadista Mariza, toda una estrella internacional de la música portuguesa.

La madre de Paco de Lucía llegó a Algeciras en la primera mitad del siglo pasado siguiendo a una hermana que ya trabajaba en el servicio doméstico en esta ciudad. Tenía apenas 20 años y hubo de salir de Castro Marim tras fallecer sus padres. Aquí conoció al tocaor Antonio Sánchez Pecino. La Algeciras tan pequeña de aquella época no tardó en rebautizarla tras su llegada: "Lucía la portuguesa". Y todo comenzó.

"Me alegra que haya pueblos que den importancia a la memoria, que es algo también basado en los recuerdos de las personas y no solo de los ladrillos o los edificios. Va a ser algo cargado de simbolismo por ser donde es", anticipa Juan José Téllez, casi un mes después de que una buena muestra de su patrimonio periodístico, fotográfico, fílmico y literario sobre Paco de Lucía quedase expuesto en Arts&Culture, la plataforma cultural de Google en internet.

La música en vivo no estará ausente en el acto de hoy. Intervendrán el acordeonista João Frade y la cantante Luuke Meulema, un guiño para acompañar las letras que explican para la historia a uno de sus más grandes creadores.