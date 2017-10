El 'Guernica', eje del Octubre Picassiano en su 30 aniversario

Si el Octubre Picassiano se celebra cada año en torno al 25 de octubre para celebrar el cumpleaños de su mentor, en este 2017 coinciden el trigésimo aniversario de la misma cita cultural orquestada desde la Casa Natal del genio y los ochenta años de la realización del Guernica, así que la ocasión la pintaban calva: el nuevo Octubre Picassiano tendrá como protagonista el gran lienzo con el que el pintor malagueño denunció en 1937 la barbarie de la Guerra Civil y que, de paso, convirtió en símbolo universal y emblema decisivo de la historia del arte del siglo XX. Las exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, intervenciones artísticas y demás actividades presentadas ayer girarán en torno al cuadro como eje esencial, pero no único. Tal y como señaló el director de la Casa Natal, José María Luna, la cita, aun sin grandes novedades, insiste en su carácter familiar y festivo y, por otra parte, en su enjundia académica, en correspondencia con el espíritu investigador de la misma Fundación Casa Natal.

"El Guernica no lo tenemos. Y aunque lo tuviéramos, no podríamos exponerlo por falta de espacio. Pero sí podemos buscar precedentes y descendientes para ofrecer un contexto sobre la representación artística del horror de la guerra", apuntó ayer Luna. Dicho y hecho: la exposición Guernica y otros desastres se inaugurará el 24 de octubre como estandarte visible del nuevo Octubre Picassiano y reunirá grabados de las series Les misères et les mal-heurs de la guerre (1633) de Jacques Callot, Los desastres de la guerra (1810-1815) de Francisco de Goya (cedidos por la Casa Natal del pintor aragonés) y Sueño y mentira de Franco (1937), de Picasso (de la que la Casa Natal custodia dos carpetas). Además, Guernica y otros desastres incluirá obras de Jorge Oteiza, José Manuel Ballester (una más que reveladora disección fotográfica del original) y Javier Arce (una versión a tamaño natural y portátil del mismo Guernica picassiano que se conserva actualmente en el Artium de Vitoria). Del 21 al 29 de octubre, la fachada de la Casa Natal volverá a quedar cubierta de palomas de papel (aunque en esta ocasión encontrarán refugio en el interior de unas tuberías transparentes) y el día 25, aniversario del pintor, la institución soplará las velas con una nueva jornada de puertas abiertas, teatro, performances, música y actividades dirigidas a los más pequeños.

El programa académico incluye, en la misma Casa Natal y del 23 al 25 de noviembre, las conferencias de la profesora de la Complutense Rocío Robles, la comisaria y crítica Rosario Sarmiento y el catedrático de la Universidad de Sevilla Fernando Martín, además de la presentación del libro de Genoveva Tusell El Guernica recuperado, en un acto que reunirá a José María Cabrera Garrido y Álvaro Martínez-Novillo (artífices, junto a Javier Tusell, del regreso del cuadro a España desde Nueva York). Además, del 17 de octubre, al 15 de noviembre, el Centro Pompidou acogerá el cuarto Taller Experimental de Investigación sobre Picasso con ponentes como el catedrático de la UMA Eugenio Carmona y la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela Fátima Díez. El ya iniciado ciclo Picasso en las Bibliotecas completa el festín.