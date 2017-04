Fragmentos de vidrio de Algeciras, en una investigación internacional

La Colección de Arqueología del Museo Municipal de Algeciras continúa atrayendo el interés de numerosos investigadores de distintos puntos. En esta ocasión, son los fragmentos de vidrio de las intervenciones realizadas en Parque de las Acacias y de las calles San Antonio y Doctor Fleming los que van a formar parte de una investigación internacional que dirige la doctora Chlos Duckworth de la Universidad de Leicester.

El Proyecto de análisis químico de vidrios antiguos y medievales, en el que participan también el doctor Simon Chenery (British Geological Survey), Almudena Velo Gala y David Govantes-Edwards, y que cuenta con el informe favorable y autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, se propone realizar estos estudios sobre piezas fechadas entre los siglos I y XV d.C. en yacimientos localizados en Andalucía. Dicha investigación pretende arrojar luz sobre el desarrollo tecnológico y de las rutas comerciales y de comunicación, siendo Andalucía un observatorio esencial para el estudio de las transiciones y transmisiones tecnológicas entre los distintos horizontes culturales y su conexión con el Mediterráneo.

Los resultados de los estudios se darán a conocer por medio de un programa de publicaciones en revistas especializadas como el Journal of Archaeological Science, Journal of Medirerranen Archaeology, o Journal of Glass Studies y otras de ámbito nacional como En la España Medieval, además de la divulgación mediante charlas, conferencias o artículos que puedan formar parte de revistas de ámbito internacional, nacional y local.

La doctora Duckworth explica que "lo que nos interesa son restos de producción, que no son impresionantes en un museo porque son un poco sucios, pero que resulta muy interesantes para nosotros porque nos hablan del cambio y transferencia de tecnología y del reciclaje".

Por su parte, el doctor Govantes-Edwards agradeció la colaboración tanto del Ayuntamiento como del Museo Municipal, insistiendo en la relevancia de Algeciras "no solo en la relación entre España y el norte de África, sino también para el Mediterráneo Oriental, porque es el puente en el que se van realizar esas transferencias, pudiendo estudiar un material que son bisagras cronológicas, momentos en los que resulta especialmente urgente identificar cambios en la tecnología".

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, recibió al equipo de investigadores en el taller de estudio y restauración del Museo Municipal, agradeciendo su interés y destacando la importancia de las distintas colecciones que tiene Algeciras en el estudio de la Historia del Mediterráneo y de Europa.

Pintor destacó la importancia de "seguir proyectando nuestro Museo hacia afuera especialmente ahora que está renovado y que está muy vivo", explicando que esta proyección se realiza tanto a través de este tipo de investigaciones como a través de préstamos.

Otros museos que han sido seleccionados para estudiar los vidrios son el de Carmona, el Arqueológico de Sevilla, el Histórico Municipal de Écija, el Arqueológico de Córdoba, el Arqueológico Municipal de Jerez y el Arqueológico de Almería.