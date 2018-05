'Flamencolorquiano' llevará a Arcángel y María la Terremoto hasta la Alhambra

La noche del 19 de julio el Ballet Flamenco de Andalucía estrenará en la Alhambra su especial visión de García Lorca, un espectáculo creado expresamente para este marco y que lleva por título Flamencolorquiano. El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, presentó en el Palacio de Carlos V de Granada este montaje, que protagonizará la decimoséptima edición del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. En esta ocasión, las estrellas invitadas serán los cantaores Arcángel y María Terremoto, junto del coreógrafo Juan Kruz.

El Ballet Flamenco de Andalucía, máximo responsable institucional del arte jondo y su difusión desde su creación en 1994, realizará este verano 33 funciones de Flamencolorquiano. En una quincena de ellas actuará Arcángel y en la otra mitad María Terremoto.

Aunque Lorca no fue cantaor generó cantes y aunque no fue bailaor, generó bailes

Flamencolorquiano es el tercer espectáculo de su actual director artístico, Rafael Estévez, que tal y como explicó ha creado una coreografía en la que se reencuentra con el espíritu de Lorca basándose en una experiencia personal: la visita que hizo a Pilar López, hermana de La Argentinita, a su casa de Madrid, un espacio donde se reunía parte de la Generación del 27 y donde Federico García Lorca ensayó con La Argentinita sus Canciones Populares Españolas.

Estévez explicó que esta vivencia es el germen de Flamencolorquiano, una fantasía estructurada en "una sucesión de estampas escénicas, musicales y coreográficas, con pasajes vanguardistas, surreales, flamencos y populares que encuentran ese desequilibrio del que surge el contraste como bello efecto teatral y sujeta al anacronismo que da como resultado la condensación de una época, conceptos que seguía nuestro poeta".

El director también precisó que en esta nueva obra del Ballet Flamenco de Andalucía se encuentran tanto "el Federico García Lorca surreal y experimental como el morisco, negro, judío, gitano y cristiano, unas razas por la que Federico sentía una simpática comprensión".

En esta producción se bailarán los cantes que inspiraron Lorca o los que se encuentran en sus obras, así como los cantes de los flamencos que conoció y de los que estuvo rodeado, como Manuel Torre, Pastora Pavón Niña de los Peines, El Gloria, Ignacio Espeleta o don Antonio Chacón… "Y de este flamenco real al flamenco imaginado, contado y teorizado de las conferencias del Federico enduendador, el Federico andaluz primitivo y el Federico arquitecto jondo", explicó Estévez, quien afirmó que Federico fue un recopilador de canciones populares, generador de flamenco y de música española, "porque aunque no fue cantaor, generó cantes, aunque Federico no fue coreógrafo generó coreografías, bailes y ballets". "Su preocupación por la música popular y el arte flamenco ha hecho que hasta hoy lleguen joyas que se hubiesen perdido en el tiempo", destacó sobre el valor de este poeta para el "flamenco, que siempre tiente que rendirle homenaje". "Federico no fue cantaor pero vivió rodeado de cante y baile", apuntilló el director del Ballet de Andalucía.

Con un presupuesto de 500.000 euros, igual que el de pasadas ediciones, y el apoyo promocional del Ayuntamiento de Granada, el precio de las entradas también se mantendrá en 34 euros. A la venta desde la pasada semana, la Consejería de Cultura seguirá ofreciendo las ofertas promocionales de 2x1 todos los martes y los miércoles.

Por su parte, el consejero de Cultura indicó que esta propuesta artística, realizada específicamente para este programa, combina elementos de "tanto valor" como Lorca, Granada, La Alhambra y el Ballet Flamenco de Andalucía. "Una fórmula que sólo puede ser sinónimo de éxito", subrayó. Para Vázquez, el espacio en el que se desarrolla el ciclo Lorca y Granada ha posibilitado a los espectadores "convertirse en sujetos de un experiencia cultural y artística única". "La Alhambra es un escenario de ensueño para evocar a un andaluz universal. La figura de Federico García Lorca es de por sí un poderoso atractivo para todos los públicos. Si a ello unimos todo lo que evoca el mundo del Flamenco, tenemos la fórmula perfecta", aseguró Vázquez sobre este espectáculo, que podrá verse hasta el mismo día 1 de septiembre.