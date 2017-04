El Festival de Jerez premia a Olga Pericet y a María Moreno

La Cátedra de Flamencología de Jerez ha concedido el Premio de la Crítica a la bailaora Olga Pericet por su espectáculo La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora, que se puso en escena el 28 de febrero en el Teatro Villamarta, escenario principal del XXI Festival de Jerez que finalizó el 11 de marzo. Además, la gaditana María Moreno ha conseguido el Premio Artista Revelación por su espectáculo Alas de recuerdo, que pudo verse el 6 de marzo en Sala Compañía.

Olga Pericet se hizo acreedora al Catavino de Plata y el correspondiente diploma acreditativo que entrega cada año la Cátedra de Flamencología de Jerez, con el patrocinio del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xeres-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez. La bailaora cordobesa manifestaba ayer su satisfacción a través de las redes sociales agradeciendo la labor de Carlota Ferrer, y sobre todo al resto del elenco, Miguel Ortega, Miguel Lavi, Antonia Jiménez, Pino Losada y Jesús Fernández.

La joven bailaora María Moreno mostraba ayer a este diario su satisfacción por el reconocimiento obtenido. "La verdad es que no me lo esperaba, sabía que la posibilidad estaba ahí por lo que me habían comentado, pero no quería hacerme ilusiones. Ha sido una alegría enorme, estoy contentísima. Lo primero que he hecho es llamar a mi madre y contárselo".