Fernando Francés ingresa en la Orden del Imperio Británico

El director del CAC Málaga, Fernando Francés, ha sido nombrado por la reina Isabel II miembro de la Orden del Imperio Británico "por los servicios al arte británico prestados en España". En breve se realizará una ceremonia de imposición de la medalla de la Orden por parte del embajador del Reino Unido en España, según informaron fuentes del museo. La Excelentísima Orden del Imperio Británico (The Most Excellent Order of the British Empire, título original en inglés) es una orden de caballería fundada en 1917 por el rey Jorge V.

Entre los miembros de la Orden Británica se encuentran, entre otros, Paul McCartney (1965) John Lennon (1965), Elizabeth Taylor (1999), Bill Gates (2005) y Bono (2007). Entre los españoles con esta distinción, se encuentran monarcas como Juan Carlos I, Felipe II, Fernando VII, Alfonso XII; artistas como Plácido Domingo; el periodista Íñigo Gurruchaga; la directora del Banco Santander, Ana Botín; o la directora artística del Ballet Nacional Inglés, Tamara Rojo.

Fernando Francés (Torrelavega, 1961) ha comisariado u organizado exposiciones individuales en el CAC Málaga de diferentes artistas británicos como Tony Cragg, Hannah Collings, Jane Simpson, Liam Quillick, Anish Kapoor, Julian Opie y D'Face, entre otros.