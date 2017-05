La película 'Félicité' gana el Festival de Cine Africano de Tarifa 2017

La película Félicité, del franco-senegalés Alain Gomis, se alzó ayer con el premio al Mejor Largometraje de ficción del Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) 2017. Este film abrió precisamente la 14 edición del certamen hace una semana. El premio al Mejor Documental fue para Atlal, de Djamel Kerkar (Argelia, Francia, 2016) mientras que la protagonista de Maman Colonelle, Honorine Munyole, fue premiada a Mejor Actriz por su papel en el documental dirigido por Dieudo Hamadi.

El Teatro Alameda de Tarifa vivió anoche la gran gala de clausura del festival en su segundo año desde su regreso al Campo de Gibraltar. El resto de premios fueron para la tunecina Akher Wahed Fina (The Last of Us), de Ala Eddine Slim, que recibió el reconocimiento a la mejor Película Árabe, recayendo el premio del público en Wallay, de Berni Goldblat.

El director Alain Gomis, gran triunfador de esta edición del FCAT, expresó su agradecimiento al festival a través de un comunicado: "Es una excelente noticia". Esta semana se le dedicó una retrospectiva, lo cual calificó como "un verdadero honor". "Ahora con este premio lamento más aún no haber podido estar presente entre vosotros", lamentaba el director desde Seúl. "Mis pensamientos más profundos se dirigen al equipo de la película, a todos los actores, en particular a la gran actriz Véro Tschanda Beya, la cantante Muambuyi, los músicos y la población de Kinshasa y de la República Democrática del Congo, que sigue sufriendo una gran inestabilidad política. Les deseo toda la fuerza creativa y de resistencia con la cual inspiran al mundo desde hace tantos años. A todos los que desde la primera línea renuevan el mundo cada día", destacó.

El jurado del FCAT formado por el actor y director marroquí Faouzi Bensaïdi; el profesor e investigador cinematográfico, Ikbal Zalila; y la cineasta y artista visual egipcia Jihan el Tahri, decidieron otorgar el máximo galardón del festival a esta historia de una madre coraje protagonizada por Véro Tschanda, la actriz congoleña que acompañó la película en su proyección en Tarifa.

El director del documental premiado también pasó por el FCAT durante esta semana. Un largometraje de no ficción que rompe los cánones tradicionales y que planea entre el periodo comprendido entre 1991 y 2002, cuando Argelia estaba presa del terrorismo y se perdieron oficialmente 200.000 vidas. Djamel Kerkar agradeció a través de un vídeo el premio, citando un poema de Ibrahim Nagui, Al Atlal, que también fue cantado por la gran cantante egipcia Oum Kalthoum. En esta obra, con una disciplina poética que consiste en enfrentarse a las ruinas y hacer resurgir la memoria, emergen los recuerdos de lo visible hacia lo invisible.

En esta edición del FCAT también se resaltó durante la gala la mayoritaria participación de películas procedentes del norte de África y del Magreb. El jurado se decantó por Akher wahed fina (The Last of Us), de Ala Eddine Slim (Túnez, 2016) para otorgar el premio a la mejor Película Árabe destacándola por ser un filme de ficción sin diálogos que también desafía el cine convencional y que cuenta la historia de un joven que planea ir clandestinamente a Europa, narrando un periplo único en el que recorrerá espacios diferentes e infinitos y se cruzará con una imagen alterada de sí mismo.

La premiada actriz Honorine Munyole recibió el galardón más original de esta edición por el retrato de una policía valiente y tenaz que trabaja para proteger de la violencia a mujeres y niños dentro en El Congo. El jurado explicó que dando por hecho que "la presencia de la cámara convierte a la persona en un personaje", independientemente del carácter de la película, ya sea ficción o documental, "la actriz es quien representa un papel, aunque sea un papel en la vida real".

El público hizo ganadora a la película Wallay (Burkina Faso-Francia-Qatar, 2017), de Berni Goldblat, siendo votado por los espectadores del festival a la salida de las proyecciones de la sección Hipermetropía. Wallay, seleccionada para el próximo Festival de Cannes, tal y como anunció el propio Goldblat ayer en Tarifa, cuenta la historia de Ady, un chico de 13 años que vive en Francia, y a quien su padre ha decidido mandarle a Burkina Faso, su país de origen.

Finalmente el jurado joven del FCAT 2017, formado por Gumer Praena, Alba Sánchez y María Ufuoma, premió a Facing the wall, de Alamork Davidian (Etiopía/Israel, 2016) con el galardón al mejor Cortometraje y dió una Mención especial a Kindil El Bahr de Damien Ounouri (Argelia/Kuwait/EE.UU, 2016).

El FCAT cuenta con el apoyo principal del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, de la Embajada de España en Marruecos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Asimismo el festival se apoya en la empresas Aqualia, FRS y Alsa Tánger, así como en Casa África, Casa Árabe, la Fundación Tres Culturas, Chaabi Bank España y en colaboración con la Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.