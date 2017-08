Dibujar la música

Música y arte siempre han ido de la mano y Alejandro Díaz Paúl, más conocido como El Artista Invitado, es capaz de demostrarlo. Este gaditano residente en Granada desde hace cuatro años decidió probar suerte en el mundo del diseño uniéndolo a otra de sus grandes pasiones: la música. David Bowie, Los Planetas, Miss Caffeina y Lori Meyers son algunos de los grupos que han pasado a formar parte de la colección de esta joven promesa del diseño. "Cuando escogí el nombre me surgió la idea de los típicos carteles de los conciertos donde aparece la banda principal y el artista invitado, que normalmente es el telonero. Aposté por darle ese puntito que cambiara lo que ilustraba. Por ello, cada vez que subía un nuevo trabajo le añadía esa coletilla siendo así: Lori Meyers y El Artista Invitado, por ejemplo", explica Díaz.

La corriente artística que uno percibe al ver sus obras es clara: el pop art. Warhol, Wesselmann y Lichtenstein son las influencias más visibles en las creaciones de El Artista Invitado. "Mi idea es transmitir cosas que sean muy reconocibles y sencillas, para que cualquier persona pueda identificarse. Son espejos donde mirarte", declara. Pese a que la casualidad lo hizo iniciar sus andanzas en el mundo del arte, desde el principio de su carrera no ha dejado de crecer y aprender como creador. Uno de sus máximos logros, tanto a nivel personal como profesional, ha sido el diseño de la camiseta de El bar de Eric, cuyo propietario es Eric Jiménez, batería de la reconocida banda granadina Los Planetas. "Fue una gran experiencia. He realizado varias exposiciones en su local y un día me propuso el realizar el diseño de la camiseta. Realmente es un orgullo para mi cada vez que entro al bar ver que algo mío forma parte de un lugar tan mítico", reconoce el gaditano.

El artista logró personificar la ciudad en cuatro mujeres que ilustran las estaciones

Uno de los trabajos que recuerda con gran cariño es la exposición que hizo como homenaje a David Bowie tras su fallecimiento. "Me encantó realizar estos diseños porque representan la cultura pop de una forma brutal. Bowie en sí es un icono. Tú dibujas un rayo y ya sabes a quién te estás refiriendo, no es necesario retratarlo", reflexiona el artista. Los diseños de El Planetario también adquieren gran importancia debido a su fuerte unión con Los Planetas. En esta ocasión, el uso de la fotografía retocada hace que en este caso los diseños adquieran el mismo halo de misterio que rodean las letras del grupo.

Actualmente, Díaz forma parte de un grupo emergente de la escena musical granadina, El Irlandés Errante & The Lucky Charms, de cuyos diseños se encarga El Artista Invitado. "En estos momentos estoy volcado en los diseños del nuevo disco: cartelería, portada, camisetas... Siempre he estado muy ligado a la música y ahora que formo parte de ella es más fuerte aún ese vínculo", declara entusiasmado.

Pero sus diseños en ocasiones van más allá del mundo musical. También ha realizado algún que otro homenaje a la ciudad de una forma muy particular. Granada pasó a convertirse en cuatro bellas mujeres gracias al ingenio de El Artista Invitado. "Cuando hago una ilustración que me gusta, acabo realizándola en serie. Hice la primera, ambientada en Sierra Nevada y pensé que tenía que seguir con ello. La representación femenina de las cuatro estaciones en momentos diferentes del día consigue cerrar esta serie", afirma el diseñador.

Las notas musicales traspasan los límites auditivos para convertirse en arte de la mano de este joven que, nunca mejor dicho, consigue que más de un artista "acabe hecho un cuadro".