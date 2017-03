Diálogo a tres bandas

La ficha 'Up and coming cherry-sakura' John Abercrombie QuartetJohn Abercrombie (guitarra), Marc Copland (piano), Drew Gress (contrabajo), Joey Baron (batería). ECM Records / Distrijazz, 2017 Aki Takase & David MurrayAki Takase (piano) y David Murray (saxo tenor, clarineta bajo). Intakt Records, 2017

Han pasado veinticuatro años desde que David Murray y Aki Takase coincidieran por primera vez en un estudio de grabación. El esencial nexo de unión de aquel afortunado encuentro fue su pasión por la música del colosal Thelonious Monk (1917-82). Y el trabajo resultante tomó como título y bandera a Blue Monk, la clásica composición del pianista norteamericano.

Ahora, casi un cuarto de siglo después, aquel entusiasmo permanece intacto hasta el punto de que ambos protagonistas han decidido volver a cruzar trayectorias con el objeto de tonificar sus lazos de unión. Y en este encuentro, la presencia de Monk vuelve a erigirse en trampolín a partir del cual desplegar el apreciable cuadro compositor del saxofonista y clarinetista norteamericano y de la pianista japonesa. De hecho, solo un tema de Monk -Let's Cool One, con Murray en el clarinete bajo- se incluye en el bloque de ocho que conforman Cherry - Sakura (Intakt; 2017). El resto se reparten a razón de cuatro para Takase y tres para Murray aportando un itinerario, más temperado que antaño, conjugado sobre la sólida y técnica base del piano y la soberbia e imaginativa capacidad improvisadora de saxo y clarinete.

Conocedores de sus fortalezas, el dúo establece un juego de contrapunto que apela tanto a las raíces -Blues for David de Takase - como a la intervención libre -A Very Long Letter, también de la pianista- pero que encuentra su razón de ser en el territorio baladístico. Un estándar que termina apropiándose del álbum y donde, sin obviar las penetrantes acciones de Takase, Murray se exhibe como un auténtico maestro: el tema que bautiza el disco -inspirado en un cuento del escritor japonés Ango Sakaguchi- y A Long March to Freedom enmarcan un imponente desarrollo que transcurre por Nobuko o por la cita poética a Alexandr Pushkin con To A.P. Kern, arrojando continuas evidencias de la comunión entre ambos protagonistas. La alianza vuelve a ofrecer entonces motivos para el regocijo.