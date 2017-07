Al Di Meola, genio y magia en honor al algecireño Paco de Lucía

La guitarra acapara el protagonismo de la jornada de hoy en el Parque María Cristina. Llegado el ecuador del IV Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, la noche se viste de gala para recibir a uno de los representantes más prestigiosos y admirados de este instrumento musical. Al Di Meola se sube al escenario principal de la muestra siendo la única vez que lo hará en España, de ahí la expectación creada por este concierto titulado World Sinfonia. El afamado jazzista estadounidense hace una parada en su gira internacional para recordar a su íntimo compañero Paco de Lucía, a quien conoció en los años 70 y con quien compartió una etapa importante de su carrera junto a John McLaughlin conformando un trío exitoso para la música global.

En 1980 se unen en un estudio de grabación para interpretar Friday Night In San Francisco, grabado en vivo convirtiéndose en un clásico del jazz de entonces, y tres años después, este trío publica el disco Passion, Grace and Fire comenzando así una etapa musical en la que el flamenco se mezcla con otras músicas del mundo y llegando a escenarios dispares y distintos respecto a épocas anteriores. Los tablaos y festivales siguieron su curso pero Paco de Lucía inicia un nuevo lenguaje y marca un antes y un después en la cultura jonda. Llegó a reconocer en una entrevista realizada por Miriam Davison que que "yo nunca pretendí dejar de ser un flamenco ni dedicarme a tocar jazz ni nada de eso, yo iba con la idea muy clara de que iba a aprender para luego traerlo de nuevo a mi flamenco y tratar de crecer de alguna manera".

En el año 1996 publican The Guitar Trio con temas tan míticos como Midsummer Night o Beyond the Mirage. El flamenco parece ser la causa que une a estos tres guitarristas, seguramente también tuvo algo que ver las inquietudes musicales de Paco que lo hizo acercarse a estilos como el jazz o el blues. Al Di Meola ha preparado para el concierto de esta noche a las 22:00 un repertorio en el que tocará interpretaciones propias y recurrirá, además, a creaciones de grandes músicos como Piazolla o Lennon y McCartney.

El Centro Documental José Luis Cano acoge a las 20:15 una conferencia en la que José Vargas y José Lérida hablarán de los artistas algecireños del flamenco ya desaparecidos. José Vargas ha presidido durante una larga etapa la Sociedad del Cante Grande de Algeciras por lo que desde siempre ha mantenido una estrecha relación con los artistas que se han reunido en esta peña del Campo de Gibraltar que fue fundada en 1970. Actualmente es Presidente de Honor de la entidad y este año recibirá la XXV Palma de Plata, uno de los máximos galardones que se entregan en el mundo del flamenco y que han recibido en ediciones anteriores artistas como el propio Paco de Lucía.

"Pepe va a hablar sobre anécdotas y vivencias con muchos de ellos y yo me encargaré de introducir a través de grabaciones algunos ejemplos prácticos, y lo relacionaré con las influencias que cada uno de ellos han tenido y tienen en la actualidad. Por ejemplo, si hablamos de Corruco de Algeciras ponemos uno de sus fandangos propios y entramos en quienes lo han interpretado tras él, en este caso lo hizo Manuel Agujetas", explica José Lérida. José El Pañero, como se le conoce artísticamente, es cantaor y gran aficionado que forma parte de la actual directiva de la entidad flamenca. Junto a su hermano Perico y en solitario está participando en grandes festivales del verano y además forma parte de algunas tertulias radiofónicas en torno a la temática flamenca.

En esta conferencia, se le regalará un disco recopilatorio a cada asistente con diferentes temas interpretados por algunos artistas a los que se homenajea. Los cursos gratuitos de flamenco continúan celebrándose en la Escuela Municipal Sánchez Verdú con José Manuel León y Daniel Casares, en el apartado de la guitarra, Macarena Andrades y Enrique Pantoja, en el baile, y Antonio Chuster, en la percusión.