'Despacito' es el tema más escuchado del verano en Spotify, donde triunfa la música latina

Despacito, en su versión remix de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, se ha coronado como la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify este verano, durante el que la música latina ha sido "la líder indiscutible", con siete temas en la lista global.

El top 3 lo completan Wild Thoughts de DJ Khaled's, en colaboración con Rihanna y Bryson Tiller, además de Unforgettable de French Montana.

La versión remix de Despacito tiene más de 786 millones de reproducciones hasta el momento. Otros artistas que componen la lista global de canciones del verano son Calvin Harris, Rita Ora y Ed Sheeran.

Sin embargo, es la música latina la que "sigue caldeando el verano", con la entrada de canciones en español en la lista global, entre ellas Mi Gente, de J Balvin y Willy William, en el puesto cinco; Felices los 4 de Maluma, en el 19 o Me rehuso de Danny Ocean en el 21.

"El de 2017, ha sido el verano de la música latina. Por primera vez tenemos siete canciones latinas en la lista global de Spotify, entre las que se incluyen la versión original y el remix de Despacito, himno indiscutible de este verano", señaló la responsable de culturas globales de Spotify, Rocío Guerrero.

Otro éxito importante ha sido el de Danny Ocean, "uno de los artistas de la música latina emergente, que ha acumulado más de 318 millones de reproducciones", concretó Guerrero.

La lista de las más escuchadas a nivel mundial la completan en sus primeros puestos I'm the One de DJ Khaled, en el número cuatro; Mi gente de Balvin (5); Shape of you de Ed Sheeran (6); Feels de Calvin Harris (7); Attention de Charlie Puth (8); Strip That Down de Liam Payne (9) y Thunder de Imagine Dragons, en el décimo puesto.