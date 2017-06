Daniel Day-Lewis anuncia su retirada como actor

A lo largo de su carrera, Daniel Day-Lewis se metió en la piel de poderosos presidentes, despiadados líderes de bandas criminales y empresarios sin escrúpulos, hasta hacerse con más Oscar como mejor actor que ningún otro intérprete. Por eso, cuando su portavoz anunció el martes que dejará de ponerse ante las cámaras, la noticia cayó como un jarro de agua fría sobre Hollywood.

Según el comunicado, se trata de "una decisión personal, y ni él ni sus representantes harán más comentarios" al respecto. Su portavoz, Leslee Dart, sólo añadió que el irlandés, de 60 años, está "inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y públicos a lo largo de estos años".

Todavía tiene por estrenar una película, de título provisional 'Phantom Thread'

Con el anuncio dice adiós uno de los más grandes talentos cinematográficos. No en vano, la revista Time lo nombró en 2012 el "actor más fantástico del mundo".

Si había algo que caracterizaba su trabajo era que Day Lewis preparaba sus papeles a conciencia para que los personajes que encarnaba fueran lo más creíbles posible. Así, para meterse en la piel del artista y escritor irlandés con parálisis cerebral Christy Brown en Mi pie izquierdo practicó durante meses escribiendo, tipeando y pintando con el pie. Aquella interpretación le valió su primer Oscar en 1990, al que siguió una nueva estatuilla en 2008 por encarnar a un magnate petrolero hecho a sí mismo en There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. El tercero lo alzó en 2013 gracias al drama histórico de Steven Spielberg Lincoln, en el que dio vida al decimosexto presidente de los Estados Unidos, con quien logró un sorprendente parecido.

Ya en el backstage de aquella gala Day-Lewis contó a los periodistas que no quería "hacer nada" durante un tiempo. Al menos, nada de dramas históricos, añadió. Así que regresó a Irlanda junto a su familia. Desde 1996 está casado con la cineasta Rebecca Miller, hija del escritor estadounidense Arthur Miller, con la que tiene dos hijos. Además, tiene otro de su relación anterior con la actriz Isabelle Adjani.

Pese al adiós del actor, sus fans podrán verlo aún en la gran pantalla con Phantom Thread (título provisional), rodada poco antes de que se conociera la noticia y, por tanto, posiblemente su última película ante las cámaras. En el filme, que se estrenará en diciembre en Estados Unidos, da vida a un diseñador de moda que se mueve en los círculos de la alta sociedad londinense de los años 50.