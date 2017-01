El guitarrista Daniel Casares desembarca en San Roque con 'Picassares'

El prestigioso guitarrista Daniel Casares presentará el próximo 11 de febrero en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque su sexto trabajo discográfico, un homenaje flamenco al pintor Pablo Picasso titulado Picassares. El tocaor malagueño llegará acompañado por cuatro músicos, entre los que se encuentra el cantaor sanroqueño Manuel Peralta. Las entradas pueden adquirirse ya al precio de 16 euros.

Casares se mostró ayer durante la presentación del recital "encantadísimo de tener la oportunidad de presentar mi último trabajo en este pueblo al que me unen tantas vivencias, amigos e historias flamencas". Además, sostuvo que San Roque "es un lugar que me ha alimentado en lo musical, porque es tierra de grandes artistas y he tenido la suerte de compartir con ellos muchísimos momentos".

La concejal de Cultura de San Roque, Dolores Marchena, acompañó a Casares, que presentó a los grandes músicos que le acompañarán: Manuel Peralta, al cante, sanroqueño; Miguel el Nene, de Marbella, a la percusión; Sergio Aranda al baile, y Nelson Doblas al violín, ambos de Málaga. "Los cinco tenemos muchas ganas de mostrar nuestro trabajo y espero que todos pasen un buen rato y una noche muy agradable", destacó el guitarrista.