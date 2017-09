Comienza la fiesta del documental

Rozando ya el medio siglo, la antigua Muestra Cinematográfica del Atlántico Alcances, renombrada como Festival Cine Documental Alcances, inaugura esta noche su 49 edición en óptimo estado de salud. Alcances es un festival de resistencia, empeñado en vivir o, incluso, en sobrevivir en sus años más oscuros, siempre fiel a sus principios, el canto a la creación. Inamovible su espíritu aunque variable su vocación en su larga vida: de semana cultural multidisciplinar a muestra exclusivamente cinematográfica, del interés por el largo a la atención posterior por el corto y, desde 2006 hasta ahora, tomó el rumbo de festival con el documental en todos sus formatos como protagonista absoluto.

Un giro con el que, decididamente, Alcances recuperó su brío y con el que se ha ido convirtiendo en cita ineludible para creadores y artífices del sector del documental, "una cita de una importancia que, creo, que no somos conscientes en la ciudad", defiende su director, Javier Miranda, que espera de esta 49 edición crezca aun más ese vínculo de los ciudadanos con su festival y que tanto espectadores, como realizadores, jurado y medios "disfruten del programa que hemos preparado este año con tanto trabajo y cariño". Además, Miranda recomienda que prestemos una especial atención a la sección realizado en colaboración con el Festival de Cinespaña de Toulouse, "el ciclo Exilios de ida y vuelta", apunta, pues "es una oportunidad para que la gente tome conciencia de realidades como la de los refugiados", explica.

Porque en Alcances se volverá a demostrar un año más que el documental de creación saborea un momento dulce en nuestro país.

obras a concurso

Un festival es menos festival sin su correspondiente concurso, y este año el interés por estar en liza para conseguir las ansiadas Caracolas ha batido récords. En total, 296 películas, 46 más que el año pasado, se inscribieron para participar en la Sección Oficial de Alcances 2017. En concreto, 102 largometrajes, 51 mediometrajes y 143 cortometrajes de los que, finalmente, fueron elegidas 33 cintas donde se intenta representar las tendencias del documental español actual.

Así, en la modalidad de largometrajes concursarán Ad ventum de Bárbara Mateos, Caballo de viento, de Moíses Salama, Converso, de David Arratibel, Donkeyote, de Chico Pereira, Esquece Monelos, de Ángeles Huerta, Historia antigua del Cine España, de Pedro Burgos y Una vez fuimos salvajes, de Carmen Bellas.

Los mediometrajes finalistas son 25 cines/seg, de Luís Macías, Amor residente, de Ander Duque, Consulta 32, de Ruth Somalo, Descanse en paz Mr. Hopper, de Daniel García Antón y Aurelio Medina, Expo Lio 92, de María Cañas, Judas, de Juan Carlos Carrano, Raúl Capdevila y Raúl García, Ozpinarem Sindromea, de David Aguilar y Pello Gutiérrez, y Un padre, de Víctor Fornies.

Y en la categoría de cortometrajes competirán 1964, de Gonzalo Amigo, Andrekale, del colectivo Señora Polaroiska, Área de descanso, del colectivo Holacariño, Colmenas, de Iskander García e Iñigo Jiménez, Conversaciones ajenas, de Manuel Jiménez Núñez, Dies de feste, de Clara Martínez Malagelada, El becerro pintado, de David Pantaleón, El mundanal ruido, de David Muñoz, Gure Hormek, de Las Chicas de Pasaik, Hombre negro sin identificar, de Javier Extremera, Homes, de Diana Toucedo, Lunch Time, de Irene Bartolomé, No Jungle!, de Carmen Menéndez, Rapa das Bestas, de Jaione Camborda Coll, Revelar, de Ana Elena Tejera, Sin título. Segundo movimiento, de Julio Lamaña y Ricardo Perea, Sub Terrae, de Nayra Sanz Fuentes y The Fourth Kingdom, de Adán Aliaga y Álex Lora.

jurado

Decidir quiénes serán los destinatarios de los premios Caracola Alcances -otorgados por Ayuntamiento, Diputación y Unicaja- es labor de una jurado compuesto este año por Patrick Bernabe, vicepresidente del Festival Cinespaña de Toulouse; Josep Mª Catalá, catedrático y director académico del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona; Marina Díaz, doctora en Historia del Cine y responsable de actividades cinematográficas del Instituto Cervantes; Gele Fernández Montaño, directora de la muestra Wofest de Huelva, y David Varela, cineasta y programador, codirector de Documenta Madrid.

novedades en los premios

Además de las ansiadas Caracolas y de los habituales premios especiales -Premio Asecan Julio Diamante, Premio Festhome, Premio CIMA y Premio Docma- este año la Fundación AVA otorgará por primera vez un galaradón para la mejor película del ciclo La mirada andaluza y la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) entregará una distinción al mejor director de la sección de Largometraje.

ciclos

En Alcances hay vida más allá del Concurso gracias a los ciclos de proyecciones y actividades paralelas que cada año le dan profundidad al festival. Así, y en colaboración con el Festival Cinespaña de Toulouse, se celebrará el ciclo Exilios de ida y vuelta donde se podrán ver las cintas ¡Dejadme llorar!, de Jordi Gordon, Ángel, de Stephane Fernández, Federica Montseny, la indomable, de Jean-Michel Rodrigo, Qui es-tu. Lucio?, de Emile Navarro y Christophe Marsat y Fugir de L'oblit, de Abel Morenoia. Esta programación se complementará con la presencia de representantes de asociaciones francesas, que mantienen viva la memoria del exilio republicano, junto a asociaciones gaditanas y andaluzas.

Además de la memoria de los republicanos españoles, la realidad de los refugiados internacionales también tiene cabida en esta edición de Alcances con el ciclo Sin Refugio, gracias a la colaboración con el Museo Reina Sofía, donde se proyectarán las películas 300 miles, de Orwa Al Mokdad, A world not ours, de Mahdi Fleifel, Between fences, de Avi Mograbi, May they rest in revolt (figures of war), de Sylvain George, Homeland, de Abbas Fahdel y Spectres are haunting Europe, de Maria Kourkouta y Niki Giannari

Este año también se recuperan los documentales musicales -Gimme Danger, de Jim Jarmusch, The Beatles: Eight Days a Week, de Ron Howard y Oasis Supersonic, de Mat Whitecross-, se vuelve a dar cabida a la producción gaditana en Cádiz Produce -Las palabras mágicas, Sara Gallardo y Vanesa Perondi y Al filo del muelle de Paco Gutiérrez y Luis Cazorla- y a la andaluza -No, un cuento flamenco, de José Luis Tirado, Alalá, de Remedios Málvarez y Gurumbé, canciones de tu memoria negra, de Miguel Ángel Rosales-.

El programa se completa con una retrospectiva sobre la institución a la que este año homenajea Alcances, el Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.