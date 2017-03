Chema Cobo vuelve a Barcelona tras seis años con su obra reciente

La galería Miguel Marcos de Barcelona expondrá hasta el 31 de marzo Nothing to say, una muestra de las creaciones más recientes de Chema Cobo (Tarifa, 1952), quien después de seis años regresa a la ciudad catalana. En esta exposición ofrece una selección de obras cuyo núcleo central es la serie Nothing, destacando también Speak Spook o Words are overrated. Plasmadas en óleo sobre lienzo, a través de una pincelada fluida y precisa, gesto vehemente y un absoluto dominio del dibujo, el pintor invita al espectador a un juego intelectual en el que debe indagar el simbolismo de un planteamiento estético, de expresiones grotescas y situaciones absurdas, cuyo reflejo es la ausencia de un problema, de un hecho, de una motivación o de un efecto.

El tarifeño desarrolla bajo el prisma de la filosofía el concepto de la nada. La ausencia o inexistencia de objetos, como habitual definición, se transforma en su nueva obra en un vacío existencial de la opulenta sociedad, a través de una figuración, situada en un contexto surrealista, con el uso de una gama cromática de tonos pastel, aparentemente alegres, pero formando parte, en realidad, de una nebulosa alucinógena.

A lo largo de su carrera ha expuesto en numerosas galerías, teniendo además obra en importantes colecciones, destacando el Kuntsmuseum de Berna, la Galeria Galería Nacional de Arte Contemporáneo de Roma, el Metropolitan de Nueva York, la Frederick Waisman Collection de Los Ángeles o el Reina Sofía.