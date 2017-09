"Lo de Cataluña parece una película de Berlanga"

El actor, director y productor de cine Antonio Banderas dijo ayer al recoger el Premio Nacional de Cinematografía que la palabra "nacional" que define al galardón es "la clave de que el premio suene serio, contundente e institucional". "Espero que, tras 37 años de carrera, mi trabajo le haya sido útil a alguien, a algún actor, a alguien a quien arranqué una sonrisa, útil a quienes se rieron conmigo, y útil a mi tierra", señaló.

Banderas se desplazó desde Sudáfrica, donde estaba trabajando el pasado viernes, hasta Donostia para recoger el premio que, tradicionalmente entrega el ministro de Cultura en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. El actor donará los 30.000 euros del premio a la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), de la que Banderas es además padrino. "Mi carrera podrá tener sentido cuando acabe, es decir, cuando me muera", enfatizó el actor, que ha precisado que "aún le quedan muchas historias que contar y muchas orejas que cortar. Espero -ha precisado Banderas- que este discurso extienda un sentimiento honesto".

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando se le preguntó por la situación de Cataluña. "Se ha convertido en algo extraño, es un animal extraño, difícil de observar", algo que "a veces, parece una película de Berlanga".

En referencia al referéndum de Cataluña, Banderas señaló que "votar lógicamente es unos de los grandes preceptos de la democracia" pero ha precisado que "no es el único". "El respeto a la ley y el estado de derecho son muy importantes también, no solo votar, porque alguien puede plantear votos ridículos, como eliminar a los que no son de nuestra raza", agregó.

"La democracia está formada por otras muchas ramas de ese árbol y tenemos que hacerlo entender porque si no vamos a terminar cazando moscas", ha dicho el actor.

Preguntado por el voto en Cataluña, Banderas ha comparado la situación con los "árbitros de fútbol". "¿Quién saca la tarjeta roja?, ¿la saca el árbitro o el tío que ha pegado la patada?", ha planteado.

En alusión a las palabras de su discurso sobre la palabra "nacional", Banderas ha reiterado que ha crecido en España durante la transición "de la que tanto se habla ahora", y destacó que "las cosas se hicieron muy bien" en aquel momento y "aquello terminó como una especie de obra de arte política en lo que fue la Constitución española".