El Casino Admiral celebra entre el 30 de junio y 2 de julio un festival musical

El Casino Admiral San Roque celebrará el festival Rocking The Arena Music Festival emtre el viernes 30 de junio y el domingo 2 de julio. Entre los artistas confirmados están Les Castizos y Juanjo Martín, así como DJ Russell Soden, Gate 4, The Layla Rose Band, Max Nata & The Wind Veletas.

El festival musical, que se incorpora a la programación de actividades de ocio y cultura del calendario estival, permitirá dar una oferta más a la ciudad de San Roque. La información sobre la iniciativa y la adquisión de las entradas pueden consultarse en 900 124 777. El festival tendrá comida, bebida regalos, además de mucha música. Y contará con bandas del Campo de Gibraltar.