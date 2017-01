La Canalla lanzará su 'Amor en crisis' para modernizar el 14 de febrero

Qué mejor día para degustar un puñado de canciones de amor que el 14 de febrero. El grupo La Canalla, liderado por el algecireño Antonio Romera Chipi, publicará su nuevo disco, el tercero de la banda, el Día de los Enamorados. Con el nombre Amor en crisis vuelven al panorama musical después del éxito de Flores y malas hierbas y El bar nuestro de cada día, primer y segundo disco.

Su último trabajo les consagró a nivel nacional con canciones como Tes kiero may lof. Los amigos y seguidores de la música de Chipi están de enhorabuena porque el regreso ya es un hecho. En este nuevo trabajo han participado muchos de sus amigos. El álbum se editará en formato digital y físico, aunque en éste último caso será en dos ediciones, una normal y otra denominada de Pata negra.

El próximo 30 de enero saldrá además publicado el nuevo videoclip, el homónimo Amor en crisis, dirigido por Juan Manuel Díaz Lima con la producción de José Antonio Pelayo. Se rodó hace unas semanas en Madrid, frente al Congreso de los Diputados y contó con la colaboración de los sevillanos Antílopez.

En marzo arrancará ya la gira del nuevo disco, que hará escala en Algeciras el 10 de marzo.

El grupo ya desveló algunas de las nuevas canciones el pasado noviembre en un conciero que ofreció en Cádiz.

Romera explicó sobre el propio disco que utilizan el estilo que mejor le venga a la historia y, en esta ocasión, van a contrar historias de amor pero garantizando que no son las que se han escuchado en Operación Triunfo. "Es un amor mucho más de ahora, mucho más de verdad, y mucho más nuestro, más coetáneo". Desmitifican un poquito el "me muero" y están más por el "no pasa nada". "Ya estamos acostumbrados a los divorcios, ya no es como antes que veíamos en las películas americanas los divorcios, las hipotecas y las fiestas de graduación y nos sonaba a chino. Ya estamos acostumbrados a todo eso, y al tipo de amores frugales".

Amor en crisisno es un disco autobiográfico. El algecireño, autor de las letras , señala que se fija en las historias de amor que ve a su alrededor y observa cómo se comporta la gente.