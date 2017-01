La Canalla ya pasea su 'Amor en crisis' por las calles de Madrid

Amor en crisis ya está aquí. El nuevo trabajo del grupo algecireño La Canalla ha dado su golpe de efecto en las redes sociales con el estreno del videoclip de la canción que da nombre al álbum. El cantautor de la barriada de El Cobre anunció ayer a viva voz su vuelta oficial entre sus fieles seguidores. El vídeo, dirigido por su amigo y paisano, Juan Manuel Díaz Lima, atrapa en esencia el estilo que define al grupo de Algeciras.

El tercer y esperado disco de La Canalla se estrenará el 14 de febrero, como ya anunció días atrás el propio Chipi, dando un sentido más que especial al Día de los Enamorados. No obstante, para los más ansiosos se podrá adquirir en tiendas online la canción Amor en crisis desde este próximo viernes, 3 de febrero.

Como no podía ser de otra manera, el videoclip refleja el efecto canalla de la banda liderada por el vecino de El Cobre. En él no faltan los besos y abrazos entre compases de una letra muy bien medida por Chipi, que deja frases como "Esta noche no hay euribor que hipoteque un corazón, ya me buscaré yo el modo de que me salgan las cuentas para hacer frente a las letras que no hablan del amor".

Con una ingeniosa maestría Antonio Romera vuelve a la carga con letras que arrastran las verdades de la calle a su canción. El videoclip, además de destapar este nuevo single de La Canalla, de su tercer disco, muestra a algunos de los compañeros y amigos de la banda como los sevillanos Antílopez o la cantautora Rozalén, artistas más que invitados que se ofrecen como figurantes. El vídeo, bajo la producción de VeoVeo, muestra el recorrido que Chipi realiza por calles de Madrid hasta llegar al Congreso de los Diputados.

En marzo arrancará ya la gira del nuevo disco, que hará escala en Algeciras el día 10 del mes citado en el Teatro Florida. El grupo ya desveló algunas de las nuevas canciones el pasado noviembre en un concierto que ofreció en Cádiz.